Dos años de prisión al autor del atropello mortal de un conductor de un patinete en Castelló d'Empúries

El Juzgado de lo Penal número 1 de Figueres ha condenado a dos años de prisión por los delitos de homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente a José Manuel S.M., el conductor que en octubre de 2021 atropelló mortalmente a Daniel Mauriz Hernández, de 19 años, mientras este regresaba de trabajar en patinete eléctrico en Castelló d'Empuries (Alt Empordà). El acusado dio positivo en las pruebas de alcoholemia tras el siniestro y huyó del lugar a pie.

Los hechos ocurrieron el El 10 de octubre de 2021, hacia las 06.00 horas, José Manuel S.M. conducía un vehículo de la marca Audi. Al entrar en la localidad de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), y en una vía con limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora, aceleró hasta los 78 kilómetros por hora, sin percatarse de la presencia en su mismo carril del patinete eléctrico que conducía Daniel, de 19 años, que regresaba a su casa del trabajo. El joven fue embestido por el vehículo y falleció. El autor del atropello, de 25 años y vecino de Sant Miguel de Fluvià, huyó del lugar a pie.

El despacho Vosseler Abogados, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de la víctima, sostiene que,si bien es una sentencia condenatoria, la pena impuesta resulta insuficiente para compensar el daño causado. "La condena, como otras en casos similares, deja sabor agridulce a los familiares de la víctima por no ser comparable a la cadena perpetua de dolor que padecerán de por vida”, afirma el letrado Álvaro Machado “Ninguna pena devolverá a Daniel, pero la justicia debe ser proporcional al desprecio por la vida mostrado en los hechos probados", señala el abogado.

La acusación

Por esta razón, los representantes de la familia presentarán un recurso de apelación ante la Audiencia de Girona. Durante el juicio, la acusación particular solicitó inicialmente un total de cuatro años de prisión para José Manuel, al considerar que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y a una velocidad muy superior a la permitida, sin adoptar ninguna cautela, y con un manifiesto desprecio hacia la vida de la víctima. La fiscalía también acusaba.

El abogado de la familia del fallecido argumentó que el acusado no percibió las luces del patinete, ni tampoco las señales de alarma acústicas del sistema de seguridad del AUDI, que le avisaban de la presencia frontal del patinete (y que activó el sistema automático de frenada), aceleró, embistiendo violentamente a Daniel por detrás, proyectando el cuerpo del joven a más de 18 metros de distancia en el asfalto. Tras la colisión y perder el control del coche, que impactó con otros vehículos estacionados en la vía y quedó inutilizado, José Manuel S. M. huyó a pie.