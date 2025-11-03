Los municipios con potencial estarán obligados a reservar una parte de su territorio a las renovables

Los alcaldes llevan des de 2021 reclamando la aprobación del PLATER (el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya). Se trata de un documento que debe resolver la parte más polémica de la ecuación de la energía limpia y determinar dónde y cómo han de instalarse los parques eólicos y fotovoltaicos. Este lunes, tras cuatro años de retraso, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentado a los consejos comarcales una primera versión de este documento.

Estos resultados preliminares establecerán una cuota de renovables para cada localidad. El PLATER marcará la superficie municipal con potencial para generar energía eólica o solar. A la hora de decidir cuáles son estos espacios se han tenido en cuenta aspectos ambientales, agrícolas y el patrimonio cultural y paisajístico. Pero la conclusión a la que llega la Generalitat es que con placas fotovoltaicas en los tejados y aprovechando las zonas degradadas no bastará.

En concreto, en 2030, Catalunya necesitará producir 15.384 MW (megavatios) de energía limpia. En 2050, 61.861 MW. "Con las cubiertas de los edificios y las áreas artificializadas, tan solo llegamos a 14.000 MW de cara a 2050", advierte Anna Camp, directora del ICAEN (Instituto Catalán de la Energía), que subraya que la demanda eléctrica crecerá con la descarbonización de la economía.

Los 48.000 MW restantes, pues, deberán ocupar, según la hoja de ruta del Govern, un 1,2% del suelo catalán, menos del 2,5% que recogía hasta la fecha el PROENCAT (Prospectiva Energética de Catalunya).

Diálogo abierto

En este contexto, el PLATER servirá como herramienta a los consistorios para dirimir dónde sí pueden ir las renovables y dónde no. Cuando el texto pase a la fase de exposición pública, a principios de 2026, habrá tres meses para presentar alegaciones. En este punto, los ayuntamientos podrán modificar la propuesta del Ejecutivo catalán y descartar algunas de las zonas.

No obstante, de las áreas catalogadas como prioritarias, una de cada diez tendrán que aceptarse de forma obligatoria. El lugar escogido, de esta forma, estará consensuada con el ayuntamiento en cuestión. Pero al mismo tiempo, ningún pueblo con potencial de viento y sol podrá eludir el compromiso con la energía verde. "Con el PLATER, los ayuntamientos que ahora enfrentan dificultades cuando reciben un alud de proyectos, lo tendrán más fácil", sostiene Paneque.

La consellera admite que este instrumento tendría que estar listo "desde hace tiempo" y asegura que fue uno de sus "primeros encargos" al entrar a pilotar el Departament. "Su función está pensada para el medio y largo plazo, desde que se apruebe de manera definitiva (presumiblemente en 2027) hasta 2050", añade.

Además de fijar objetivos municipales, el PLATER también dibuja los "pasillos" ideales para evacuar la energía, es decir, dónde se tendrán que construir las nuevas líneas de alta tensión.