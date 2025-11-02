Es Im-Perfect y Manresa Il·lumina ganan el Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial

La sostenibilidad está en el punto de mira. Se ha vuelto un foco primordial para una ciudadanía cada vez más concienciada con el cambio climático, para una agenda política y social que intenta revertir y amortiguar los efectos que este provoca, pero también para las empresas que, cada vez más, hacen del desarrollo sostenible una prioridad estratégica. Para premiar a esos proyectos que se atreven a ir más allá y ponerse a la vanguardia de lo que debe ser un futuro libre de emisiones, BBVA y EL PERIÓDICO celebraron la tercera edición del Premio BBVA de Sostenibilidad Empresarial el pasado 29 de octubre.

A través de estos galardones, dirigidos a autónomos y empresas con sede en Catalunya, se busca impulsar y reconocer a aquellos proyectos que innovan y avanzan en la transición sostenible. “Hemos integrado la sostenibilidad como una prioridad estratégica, con soluciones adaptadas, asesoramiento experto y una visión clara: convertirla en un motor real de crecimiento y generación de nuevas oportunidades”, apuntó José Ballester, Director Territorial de BBVA en Catalunya al iniciar el acto. “En BBVA queremos acompañar en esta transición, ofreciendo soluciones específicas, conocimiento experto y la financiación necesaria”. Y es que no tiene sentido hablar de transición sostenible sin hablar de su sentido económico. Apostar por la sostenibilidad e integrarla en los modelos de negocio es hoy en día una ventaja competitiva para el tejido empresarial. Eso forma parte de la visión de estos premios, que tienen como objetivo impulsar a las empresas que luchan para transformar el mundo de mañana en uno mejor.

De las 43 candidaturas que han presentado su proyecto en esta nueva edición del premio, se han seleccionado ocho finalistas. Todas propuestas muy distintas, que implican a diferentes sectores económicos y sociales y que demuestran cómo todos podemos contribuir al proceso de descarbonización. Iniciativas del sector ganadero, también del papel, la construcción e incluso el marítimo, que van desde asociaciones de varias empresas, hasta pequeñas compañías familiares, todas buscan impactar en su día a día de manera que la transición ecológica sea una realidad.

Los galardonados

De entre las decenas de candidaturas presentadas, ocho proyectos llegaron a finalistas. Esta primera etapa de selección dependía de un jurado profesional, compuesto por Sergi Saborit, subdirector de El PERIÓDICO; Jaume Margarit, jefe del Área de Energías Renovables del ICAEN; Marc Oliva, presidente de la Comisión de Cambio Climático y Economía Circular del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya; José María Cabrera, catedrático del departamento de Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC; Santi Martínez, presidente de l’Energètica; Francesc Ribera, jefe del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya; Manuel Fernández, director del Centre de Banca de Clients de BBVA en Catalunya; y Mª Rosa Fiol, presidenta de AEBALL.

Es-Imperfect, ganadores del primer premio. / Maite Cruz

La segunda fase se dejó en manos de la ciudadanía, concretamente los lectores de El PERIÓDICO, que por primera vez en esta edición pudieron decidir qué dos proyectos debían alzarse con el galardón. Un premio de hasta 22.000 euros para promocionar y ayudar a crecer estas iniciativas. Los dos premiados recibieron 15.000 y 7.000 euros respectivamente para realizar una campaña de difusión publicitaria en EL PERIÓDICO, Diari de Girona y Regió 7.

El primer premio ha sido para Es Im-Perfect una empresa de inserción laboral dedicada a la transformación alimentaria que elabora conservas a partir de frutas y verduras que han quedado descartadas del circuito comercial. A partir de víveres que no pueden venderse en el mercado por pequeños desperfectos en su aspecto, o por excedente de producción - y que aun así son aptos para el consumo - elaboran productos que llegan a los supermercados, dándoles una segunda oportunidad. Una iniciativa de la Fundació Espigoladors que, además de luchar contra el desperdicio alimentario, da trabajo a personas en situación de vulnerabilidad. “Es necesario que recuperemos el valor de los alimentos, el ritmo que tenemos de consumo hace que no sepamos lo que compramos, y eso tiene un impacto muy grande en el desperdicio alimentario”, explicó Mireia Barba, CEO de la compañía.

Manresa Il·lumina, se ha alzado con el segundo premio, una cooperativa formada por empresas del polígono industrial de Bufalvent que han impulsado la instalación de un megavatio de energía social fotovoltaica. Una iniciativa que no solo permite consumir y generar una gran cantidad de energía de forma más sostenible y eficiente, sino que promueve la autosuficiencia energética. “No lo hemos tenido fácil, ha habido muchos obstáculos, pero somos una asociación muy acostumbrada a remar contra corriente. Como un referente en el país en cuanto a la gestión de polígonos, hemos querido contribuir con nuestro granito de arena a un cambio tan importante como la transición del modelo energético que necesita el país”. La Asociación de Empresarios de Bufalvent surgió hace más de 30 años, y desde entonces han liderado varios proyectos para mejorar las condiciones laborales en dicha área.

Manresa Il·lumina, ganadores del segundo premio. / Maite Cruz

Iniciativas de cambio

Los otros seis finalistas, pese a quedarse a las puertas del premio, se llevan un merecido reconocimiento por sus iniciativas sostenibles y un altavoz para darse a conocer. Entre ellas encontramos a la también finalista en la edición de 2024, la compañía Additive Spaces. Una start-up que mediante la impresión 3D crea materiales para la construcción reciclando parte de los residuos que se generan durante la edificación. Impulsando el desarrollo sostenible y el reciclaje en el sector de la construcción, mediante la tecnología de la fabricación aditiva. Otro de los finalistas es Groc Colza, un proyecto que contribuye a reducir la contaminación de la industria porcina gracias a la utilización de plantas de hidrólisis para transformar los restos biológicos de las actividades de ganadería en biogás y abono.

Buscando también esa reducción de emisiones, pero en el sector marítimo, se encuentra la International Electric Maritime Association. Una asociación industrial global que busca facilitar la transición del sector marítimo mundial hacia las cero emisiones. Desde barcos eléctricos, infraestructuras más sostenibles y una gran apuesta por las energías renovables para reducir las emisiones del sector. Pujó también por el premio la empresa LC Paper, una compañía fundada en 1881 que no solo se preocupa para producir diferentes papeles de gran calidad, sino que intenta reducir al máximo sus emisiones. Entre sus últimas iniciativas, se encuentra la creación de su propia planta fotovoltaica para alimentar energéticamente la fábrica.

Innovando en foodtech encontramos Poseidona, una empresa que desarrolla una proteína sostenible a partir de biomasa de algas. Una proteína de origen vegetal que responde tanto a la necesidad de reducir el consumo de carne y pescado y aprovechar algas invasoras y de descarte industrial para producir suplementos proteicos y otros alimentos. Quedó también como finalista Xarxa Ambiental, una cooperativa social sin ánimo de lucro que nació para integrar laboralmente a personas con discapacidad y se ha especializado en la provisión de servicios urbanos medioambientales. Más de 300 personas trabajan en esta iniciativa, contribuyendo a una ciudad más limpia e inclusiva.

El apoyo de BBVA

Más allá de este premio, la entidad bancaria lleva a cabo muchas iniciativas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en estos avances tanto medioambientales como tecnológicos y sociales. “Se trata de una necesidad estratégica para que las empresas sean competitivas y no queden fuera del mercado, por lo tanto, no es solo una cuestión de responsabilidad medioambiental”, explicó Ballester. Entre 2018 y 2024, BBVA canalizó más de 300.000 millones de euros en negocio sostenible. “Este año nos hemos fijado un nuevo objetivo: alcanzar los 700.000 millones de euros hasta el 2029”. Un compromiso tanto para impulsar el tejido empresarial del país, como para fomentar la innovación y la mejora de las empresas, con el objetivo de impactar positivamente en la sociedad.

El Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial nació en 2023 para dar visibilidad a la importancia de la transición hacia una economía y sociedades más verdes e inclusivas. Una iniciativa conjunta de BBVA y EL PERIÓDICO para reconocer a aquellas empresas que avanzan en innovación y ofrecen soluciones efectivas a problemas tan importantes como el cambio climático. Con esta ya son tres ediciones de este galardón que se han celebrado, premiando a seis empresas y dando visibilidad a muchas otras, que aprovechan esta oportunidad como un altavoz para sus causas.

La ponencia: Los tres desafíos del futuro empresarial

El comunicador y divulgador Ignasi Llorente, en una charla inspiradora que amenizó la jornada compartió su visión sobre los tres cambios a los que las empresas deben hacer frente: la IA, el cambio climático y la retención de talento

“Vivimos un momento apasionante, lleno de cambios tecnológicos que nos invitan a repensar cómo vivimos hoy y cuál es nuestro papel”, así inició Ignasi Llorente, comunicador y divulgador científico, su ponencia: “El triángulo del futuro empresarial: IA, propósito y sostenibilidad”. Llorente repasó los tres retos actuales a los que se enfrentan las compañías y las instituciones. El primero de ellos, un cambio social y cultural que hace que captar y retener talento ya no se base en los mismos valores que hace unas décadas. Si antes tenía más peso el número de ceros en el salario, ahora cada vez más los empleados piden mejoras en sus condiciones laborales, valorando la flexibilidad horaria, el teletrabajo y otros beneficios.

Ignasi Llorente durante su ponencia. / Maite Cruz

La segunda punta de este triángulo es el cambio climático, que hace ya años que está en el centro de la agenda social y política y cada vez es más importante. La sociedad demanda sostenibilidad, y las empresas que quieran seguir siendo competitivas tendrán que adaptarse. “Hasta un 80% de los posibles clientes ya quieren tener información sobre si el producto o servicio que contratarán tiene algunos elementos de mitigación de nuestra huella ecológica”.

Estas transformaciones sociales coinciden con una revolución tecnológica sin precedentes. “La IA es capaz de aprender y avanzar a una velocidad que nunca habíamos visto”. Observando el pasado, Llorente trazó algunos paralelismos entre esta innovación y la revolución de la imprenta, dos grandes cambios que llegaron en épocas de crisis climáticas. Para sobrevivir a la revolución de la inteligencia artificial, dos consejos: asesorarse lo máximo sobre inteligencia artificial y encontrar algo que diferencia a la marca de los demás, para destacar en un mundo que cada vez será más homogéneo.

Los cambios y las transformaciones pueden generar angustia y miedo, sobre todo a las generaciones del futuro, pero también esperanza. “Y eso es lo que iniciativas como las que presentáis representan, porque las oportunidades son enormes”, señaló el comunicador. Viendo las propuestas del premio, Llorente se mostró positivo sobre el futuro. “Dejaremos un planeta mejor del que nos hemos encontrado, por obligación. Soy optimista, y aún más viendo las iniciativas que hoy reciben estos premios”.