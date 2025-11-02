Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dr. Estivill: "Más de un 30% de la población mundial tiene problemas para dormir"

Sergi Mas

Sergi Mas

Existen pocos apellidos en Catalunya y en España de nombre “Estivill”, pero todos sabemos que es sinónimo de dormir. El Doctor Eduard Estivill lleva toda una vida solucionando a los humanos los muchos problemas que padecen al no dormir, por ello disponen de la Clínica del Sueño, fundada por el invitado que hoy visita el plató de Mas Barcelona.

Eduard lo explica con un inicio muy simple: el ser humano tiene pocas realidades en su vida: nacen, comen, duermen… Unos se mueren y nacen otros. Pero entre descanso y trabajo sabemos que más de un 30% de la población mundial padece serios problemas para dormir.

En el sueño no hay secretos: todo depende de un gran ordenador que se llama cerebro, que “es el que nos hace dormir de noche y estar despierto durante el día. El hecho de que nos toque la luz a primera hora del día y que en cambio una luz sea más flojita a la hora de dormir hará que este reloj funcione bien”.

Dormir mal es un síntoma y siempre existe una causa que lo provoca: desde un maltrato recibido en la niñez, hasta problemas neurológicos que avanzan un Alzheimer, o el consumo continuado de fármacos también es una causa para dormir mal.

Una de las causas más sencillas que provoca un mal descanso, y por consiguiente un mal sueño, consiste “en la manera en la que vivimos nuestro día a día: elementos externos como laborales, afectivos y sociales, es decir todos, nos afectan a nuestro descanso y que, por tanto, acarrean durante el día”.

Sergi Mas junto al Dr. Eduard Estivill, médico del sueño

Sergi Mas junto al Dr. Eduard Estivill, médico del sueño / Patricio Ortiz / EPC

El Doctor Eduard Estivill recomienda que dos horas antes de ir a dormir debemos dejar de utilizar elementos que nos otorguen luz, y también que desconecten a nuestro cerebro. Fácil, ¿no? Pasen y vean. O mejor: pasen y descansen…

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.

