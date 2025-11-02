Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el hospital

Los Bombers rescatan en helicóptero a un cazador herido por un jabalí en Les Preses

Cuatro dotaciones han participado en el operativo de rescate

Helicóptero de Bombers de la Generalitat

Helicóptero de Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Girona
Un hombre que estaba cazando en un bosque de Les Preses (La Garrotxa, Girona) ha tenido que ser rescatado en helicóptero después de ser embestido por un jabalí. El cazador, de 73 años, ha dado el aviso a las 9.55 horas de esta mañana. Tras el impacto con el animal se encontraba consciente y estable, aunque presentaba un fuerte golpe en la rodilla.

Cinco dotaciones de los Bombers, entre ellas un helicóptero del GRAE, han rescatado al herido y lo han trasladado al Hospital de Olot. Por el momento, se desconocen la gravedad de la lesión.

