¿Hay que tenerle miedo a la adolescencia?: "Es compleja de acompañar con calma pero también es maravillosa"

Ha llegado la hora de abrir un melón complicado que se llama adolescencia. Cuando tienes hijos pequeños es común oir a padres de adolescentes decirte eso de: “Disfruta ahora que te quiere, porque luego lo que no querrá es saber nada de ti” .

La adolescencia es ese periodo de la vida de nuestros hijos que conlleva cambios físicos y psíquicos que los preparan para convertirse en adultos. Este proceso puede ser muy traumático para los adolescentes, pero también para los padres que, muchas veces, se encuentran con que no saben cómo hacer frente a estos cambios.

Estamos ante una etapa en que la paciencia de los padres se pone a prueba. Pero, ¿es esta tormenta adolescente una condena? ¿O forma parte esencial de su proceso de formación de identidad? ¿Qué hacemos ante las mentiras, el mal genio o el temor a ser juzgados socialmente?

En 'Sobrevivir a la crianza' esta semana se abordan los retos de la adolescencia, con el análisis de Eva Perales Hervella, periodista y mánager musical española, madre de tres adolescentes. Y Sonia Lopez, psicóloga clínica con una amplia experiencia acompañando a adolescentes y familias en procesos de gestión del conflicto y la adaptación emocional.

“La adolescencia tiene mucho que ver con ese cerebro inmaduro – asegura Sonia López-. Es compleja de acompañar con calma pero también es maravillosa”.

¿Hay que tenerle miedo a la adolescencia? / El Periódico

“Vas a tener un problema -asegura Eva-. Tú organizas un fin de semana estupendo y... olvídate, porque no vas a poder levantar al adolescente de la cama. Son cuatro horas de diferencia con el adulto”.

