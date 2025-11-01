Shein, denunciada ante la justicia francesa por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

La Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión de Fraudes (DGCCRF) anunció este sábado que ha denunciado ante la justicia la comercialización de muñecas sexuales con apariencia infantil por parte del gigante asiático del comercio electrónico Shein.

El organismo explicó en un comunicado que el viernes constató “que el sitio de comercio electrónico Shein vendía muñecas sexuales con apariencia de niña”. “La descripción y la categorización de estos productos en el sitio dejan poco lugar a dudas sobre el carácter pedopornográfico del contenido”, añadió.

Los hechos fueron comunicados “de inmediato” a la Fiscalía de París, así como al regulador de la comunicación audiovisual y digital, Arcom. “De acuerdo con el fiscal, se notificó a la plataforma sugiriéndole que adoptara rápidamente las medidas adecuadas”, indicó la DGCCRF. Entre ellas figuran la retirada de las páginas implicadas y de la categoría correspondiente del sitio web.

Muñecas sexuales

En su página web, el diario Le Parisien publicó la foto de una de estas muñecas que muestra el cuerpo y los rasgos de una niña, con un oso de peluche en las manos, junto con una descripción explícitamente sexual. Las muñecas miden 80 centímetros.

“Hay incluso comentarios de compradores. Hay que imaginar que un niño que navegue por el sitio buscando una muñeca podría, por casualidad, encontrarse con estos productos”, declaró Alice Vilcot-Dutarte, portavoz de la DGCCRF citada por Le Parisien.

La DGCCRF también señaló la ausencia de “medidas de filtrado” que impidan “de forma eficaz” el acceso de menores a contenidos que comercializan muñecas sexuales con apariencia adulta.

Sanciones a Shein

“Estas denuncias se refieren a un sitio y una marca, Shein, por los cuales ya se han constatado y sancionado ampliamente prácticas comerciales engañosas, declaraciones falsas y múltiples incumplimientos”, subraya el comunicado.

La DGCCRF recuerda que “la difusión, a través de una red de comunicaciones electrónicas, de representaciones con carácter pedopornográfico está penada con hasta siete años de prisión y 100.000 euros de multa”. La falta de medidas de filtrado puede conllevar penas de hasta tres años de prisión y 75.000 euros de multa.

El gigante asiático del comercio electrónico Shein indicó este sábado a la AFP que había retirado “inmediatamente” de su plataforma las muñecas sexuales con carácter pedopornográfico.

“Nuestro equipo de Marketplace Governance está investigando actualmente cómo estos anuncios pudieron eludir nuestros mecanismos de control, y está llevando a cabo una revisión completa para identificar y retirar cualquier producto similar que pueda haber sido puesto a la venta por otros vendedores externos”, añadió la empresa en una declaración escrita.