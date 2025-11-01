La portada de EL PERIÓDICO del 1 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 1 de noviembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  2. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  3. Pol Estrada: 'Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia
  4. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  5. El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo
  6. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  7. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  8. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial

Conejo al ajillo en casa del jefe de la Guardia Civil en Catalunya

Shein, denunciada ante la justicia francesa por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

Nemesio Castro, experto en emergencias: "Murieron 229 personas en la dana por negligencia y cobardía; el modelo falló desde arriba"

El optimismo es contagioso, también entre los abejorros

Muere una joven de 23 años por intentar ganar el reto de un bar: un millón de euros por acabarse todos los chupitos

Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro

Los cementerios se llenan el 1 de noviembre, día de Todos los Santos 2025, en Barcelona

