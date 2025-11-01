Catalunya suma 121 muertes en accidentes de tráfico en lo que va de 2025, seis más que un año atrás

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa de que en octubre han fallecido nueve personas en las carreteras catalanas. Son seis menos que el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 15. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año, 121 personas han muerto en 113 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Cataluña. Seis víctimas mortales más que durante el mismo periodo del año pasado, cuando perdieron la vida 115 personas en 107 siniestros mortales. Si lo comparamos con 2019, año de referencia para el cumplimiento de objetivos, la reducción de la siniestralidad es del 22%.

En cuanto a heridos graves, a lo largo de estos primeros nueve meses se han registrado 725, una cifra ligeramente superior a los 655 del mismo periodo del año pasado. Por otro lado, de las 121 víctimas mortales de este 2025, 95 eran hombres y 26, mujeres. En cuanto a los heridos graves, la proporción es similar, con un 75% de hombres y un 25% de mujeres.

Las víctimas mortales de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan más del 40% de los fallecidos, concretamente el 44,6% del total. En este sentido, 37 eran motoristas, 12 peatones y 5 ciclistas. Los motoristas son el colectivo con más muertes (37), aunque han muerto siete menos que el año pasado, y suponen el 30,5% del total de víctimas. En cuanto a peatones (12), han muerto tres más en comparación con el 2024.

Ante esta siniestralidad de los colectivos más frágiles, el Servei Català de Trànsit hace un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad. Al resto de usuarios, les reclama respeto y prudencia para reducir las víctimas de estos colectivos. El resto de fallecidos en las carreteras viajaban en turismo (51), camión (9) y furgoneta (7).

En cuanto al tipo de accidentes, de los 113 siniestros mortales, 37 han sido accidentes simples, 30 choques frontales, 18 colisiones laterales, 10 alcances y 12 atropellos. Y según las vías, las carreteras que por el momento acumulan más muertes son la AP-7 (13), la C-58 (9), N-II (8) y la A-2 (7). Aun así, el SCT considera que, en general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red viaria. La C-12 ha registrado este año cuatro muertes y la C-25, C-31 y C-16, 3 respectivamente.

Más víctimas jóvenes

En cuanto a la edad de las víctimas mortales, la franja que aglutina más fallecimientos es la de 25 a 34 años (25). Así, hasta el 31 de octubre, 47 menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras, el 37,5% del total de muertes, y 15 jóvenes muertos más que el año pasado (32). En concreto, ha habido 20 fallecidos de 15 a 24 años, 25 más de 25 a 34 años y también 2 de 0 a 14 años. Si se analiza por día de la semana, 56 muertes han tenido lugar en día laborable y los otros 65 en fin de semana, festivo o víspera de festivo u operación especial.

La siniestralidad viaria mortal hasta el 31 de octubre indica que las víctimas mortales por accidente de tráfico han aumentado en tres de las cuatro demarcaciones catalanas. En Barcelona, 53 personas han perdido la vida en las carreteras, las mismas que en 2024. En esta demarcación han muerto 24 de los 37 motoristas. El Vallès Occidental (11), el Baix Llobregat (7) y Osona y Maresme (6) son las comarcas que por el momento suman más muertes.

En el resto de demarcaciones, en Girona este año ha habido 18 muertes, una más que el año pasado. La comarca gerundense que acumula más fallecimientos es la Selva, con ocho. La demarcación de Tarragona, con 26 muertes este año, registra tres muertes más respecto al mismo periodo del año pasado. La comarca que ha registrado más víctimas hasta ahora es el Baix Camp (6) y la AP-7 en esta demarcación acumula ocho muertes. Por último, en Lleida este octubre han muerto dos personas en accidentes de tráfico y este año se han registrado 24 víctimas mortales en las carreteras leridanas, dos más que en 2024. La comarca leridana con más muertes es el Segrià (14).