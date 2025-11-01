Muere una joven de 23 años por intentar ganar el reto de un bar: un millón de euros por acabarse todos los chupitos

María José Ardila salió de fiesta el pasado sábado para celebrar su 23 cumpleaños en Cali. Pero lo que prometía ser una noche de diversión con sus amigos, ha acabado en tragedia. Después de estar cinco días ingresada en la UCI, la joven ha fallecido.

El bar al que acudieron ofrecía más de un millón de euros por acabarse todos los chupitos. Un reto que aceptó la joven, que tras beberse varios 'shots' se desmayó y sufrió un coma etílico. Intentaron reanimarla en tres ocasiones ya en el centro médico, pero no han podido evitar su muerte.

Críticas al establecimiento

“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, ha escrito el local que le ofreció este peligroso reto.

En un vídeo publicado en redes sociales, puede verse a la joven intentando beberse todos los chupitos para ganar el reto. Pero la grabación fue detenida al observar el estado de la joven, que se desmayó poco después. El local se borró las redes sociales unos días tras el suceso, que ha provocado muchas críticas hacia el establecimiento.

Madre de un bebé de 10 meses

“Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando el dinero y ella dijo: ‘Lo hago y vamos a regalarle la plata a la amiga’. Y, pues, los jóvenes a esta edad se creen que son Superman, que pueden resistir cualquier cosa y esto nos demuestra que no es así. Su cuerpo no pudo más y falleció”, ha explicado la madre en 'Blu Radio'.

La joven de 23 años había sido madre hace unos meses y hacía mucho tiempo que no podía beber. "Ya había terminado de amamantar y realmente llevaba bastante tiempo sin tomar. Y la inauguración de volver a tomar fue con este reto, desgraciadamente”, ha detallado la madre.

“Estamos de luto…Les comunico que mi nuera, María José Ardila Álvarez de Carvajal, acaba de fallecer a los 23 años de edad, quedando mi hijo destrozado y el bebé de 10 meses de nacido sin su mamá. Mi más sentido pésame para mi hijo y familia, como a los padres y familia de ella. Que descanse en paz", dijo en Facebook Ingrid Bibiana, su suegra.