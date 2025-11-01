Carlos Mazón, contra las cuerdas
Acoso público
Detenido un hombre por hacer fotografías a chicas en la zona de las barracas de las Fires de Girona
El arrestado tiene 49 años y ha pasado a disposición judicial
Muere un joven de 23 años en el incendio de un edificio de Lleida
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado de madrugada a un hombre de 49 años que estaba haciendo fotografías a chicas que meaban o paseaban en la zona de las barracas de las Fires de Girona, según ha avanzado la SER y han confirmado fuentes policiales al ACN. La detención la han realizado agentes de paisano. Se le acusa de acoso sexual y descubrimiento y resolución de secretos. Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la madrugada. El arrestado ha pasado a disposición judicial.
