Detenido un hombre por hacer fotografías a chicas en la zona de las barracas de las Fires de Girona

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado de madrugada a un hombre de 49 años que estaba haciendo fotografías a chicas que meaban o paseaban en la zona de las barracas de las Fires de Girona, según ha avanzado la SER y han confirmado fuentes policiales al ACN. La detención la han realizado agentes de paisano. Se le acusa de acoso sexual y descubrimiento y resolución de secretos. Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la madrugada. El arrestado ha pasado a disposición judicial.