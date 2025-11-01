Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acoso público

Detenido un hombre por hacer fotografías a chicas en la zona de las barracas de las Fires de Girona

El arrestado tiene 49 años y ha pasado a disposición judicial

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

ACN

Girona
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado de madrugada a un hombre de 49 años que estaba haciendo fotografías a chicas que meaban o paseaban en la zona de las barracas de las Fires de Girona, según ha avanzado la SER y han confirmado fuentes policiales al ACN. La detención la han realizado agentes de paisano. Se le acusa de acoso sexual y descubrimiento y resolución de secretos. Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la madrugada. El arrestado ha pasado a disposición judicial.

