El Alt Pirineu y Aran, y las comarcas de Ponent, las regiones con más matrícula viva en los institutos el curso 2024-25

El Alt Pirineu y Aran, y las comarcas de Ponent fueron las regiones con mayor incidencia de matrícula viva en la ESO el curso pasado en proporción teniendo en cuenta el número de alumnos que empezaron el curso. Tal y como publicó hace unos días el ACN, un total de 27.254 alumnos se incorporaron por primera vez al Servicio de Educación de Cataluña fuera de los períodos de matriculación ordinarios establecidos, y el total de movimientos fue de 77.743, que no corresponde al número de alumnos, ya que un mismo estudiante puede realizar más de un cambio a lo largo del curso. En una respuesta parlamentaria a una pregunta de la CUP, Educació ha hecho públicos los datos por municipio, encabezados por Barcelona ciudad, con 13.854 movimientos de alumnos a lo largo del 2024-25.

Flujo de matrícula viva entre los estudiantes de ESO en 2024-25 por región educativa

El total de movimientos en el curso fue de 77.743. Un total de 27.254 alumnos se incorporaron por primera vez al Servicio de Educación de Cataluña fuera de los períodos de matriculación ordinarios establecidos

En números absolutos, la capital catalana es la población con más matrículas vivas, seguida de Hospitalet de Llobregat (3.579), Lleida (2.545), Sabadell (2.312) y Tarragona (2.277). Así, la comarca del Barcelonès lidera el ranking con 21.357 movimientos de alumnos a lo largo del año, por delante del Vallès Occidental (8.470), el Baix Llobregat (6.656) y el Maresme (3.718).

Ahora bien, la incidencia de esta circunstancia en las áreas más pobladas es, en peso relativo, menor en otras zonas, como en las comarcas de Lleida y las pirenaicas. Así, en la región educativa del Alt Pirineu y Aran constaban 2.743 alumnos matriculados en la ESO a principio de curso, pero durante el curso las aulas vieron 1.102 movimientos de estudiantes (una cifra –de movimientos y no de estudiantes– que corresponde a un 40% de los matriculados), teniendo en cuenta que un mismo alumno puede generar más de un alumno a lo largo del curso escolar. La Vall d'Aran (49%) es la comarca con mayor incidencia, seguido de la Cerdanya (46,6%), el Pallars Jussà (39,6%) y el Alt Urgell (39%).

La región educativa de Lleida (31,1%) es la segunda en la que la matrícula viva se hace notar más, con 5.496 movimientos por un total de 17.650 alumnos matriculados a principio de curso. Así, el Pla d'Urgell (36,6%), Les Garrigues (35,6%) y la Segarra (35,4%) van justo detrás de las comarcas pirenaicas en el peso de los movimientos de alumnos a lo largo del 2024-25. En Lleida ciudad se registraron 2.545 incorporaciones de alumnos y cambios y 8.142 estudiantes matriculados a principio de curso.

Peso de la matrícula viva sobre el total de estudiantes de ESO en el curso 2024-25

Por otra parte, Tarragona es la tercera región educativa con un mayor peso relativo del fenómeno (26,7%), y la ciudad homónima cuenta 2.277 movimientos, teniendo en cuenta que en septiembre había 6.568 estudiantes matriculados. Tras el Barcelonès, la Catalunya Central y las comarcas gerundenses siguen Tarragona en el ranking. La ciudad de Girona registró el pasado curso 1.644 cambios y 5.587 estudiantes matriculados a principio de curso. Las Terres de l'Ebre, el Penedès, el Vallès Occidental, la región de Maresme-Vallès Oriental y el Baix Llobregat están por debajo de la media en matrícula viva.