Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro

La grabación que la periodista Maribel Vilaplana enseñó al president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la comida en el restaurante El Ventorro -celebrada el mismo día en que la dana golpeó con fuerza la Comunitat Valenciana- corresponde a las impactantes imágenes de las inundaciones en Utiel emitidas por 'À Punt'. El detalle, avanzado por Levante-EMV, diario del grupo Prensa Ibérica, editor de EL PERIÓDICO, aporta un nuevo elemento al relato de aquella jornada en la que más de 200 personas perdieron la vida.

Según la información publicada, el visionado del vídeo se produjo entre las 17:37 y las 17:40, justo después de que Mazón mantuviera una conversación telefónica con la entonces consellera de Medio Ambiente y Emergencias, Salomé Pradas. Vilaplana había recibido el vídeo por WhatsApp y se lo mostró al jefe del Consell mientras aún se encontraban en el restaurante de la carretera de El Ventorro, en las afueras de València. Poco después, Mazón permaneció incomunicado durante casi cuarenta minutos -entre las 18.57 y las 19.34 horas-, un intervalo sobre el que se han ofrecido distintas versiones y que sigue rodeado de contradicciones.

Las imágenes, difundidas horas antes por 'À Punt', mostraban calles anegadas, vehículos arrastrados por la corriente y la intervención en directo del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que relataba entre lágrimas la magnitud del desastre. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se había desplazado a la zona ante la gravedad de la crecida. Pese al visionado del vídeo y a las alertas activadas en ese momento, la comida se prolongó hasta pasadas las seis y media de la tarde.

Durante la sobremesa, Mazón efectuó o recibió ocho llamadas, la mayoría relacionadas con la emergencia, entre ellas cuatro con Pradas y tres con el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, que se baraja ahora dentro del PP valenciano como posible sucesor de Mazón, pese a que, de momento, el president sigue descartando la dimisión. Fuentes populares, sin embargo, dan por hecho que lo hará de forma "inminente".

La cita en El Ventorro, convertida en el epicentro de la controversia política por coincidir con las horas más críticas de la dana, sigue bajo investigación judicial. Vilaplana declarará este lunes, 3 de noviembre, como testigo ante la jueza que instruye la causa para aclarar los hechos y el momento en que el presidente fue informado de la gravedad del temporal. Está por ver si, para entonces, Mazón habrá movido ficha.