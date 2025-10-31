Los vapeadores son más efectivos para dejar de fumar que la terapia de reemplazo con nicotina, según un estudio

Una revisión de estudios ha descubierto que los vapeadores "son más efectivos" que la terapia de reemplazo de nicotina para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. El estudio indica que los cigarrillos electrónicos ayudan a cuatro personas más, de cada 100, a abandonar el tabaco, de promedio, en comparación con la citada terapia.

"Los cigarrillos electrónicos con nicotina aumentan las tasas de abandono en comparación con la terapia de reemplazo de nicotina. En términos absolutos, esto podría traducirse en cuatro personas adicionales que dejan de fumar por cada 100", concluye el estudio, que es un a revisión sistemática de la investigación sanitaria publicada en la base de datos Cochrane, en concreto de 90 investigaciones realizadas en el Reino Unido, que incluyen a 29.044 participantes.

El trabajo, que ha sido impulsado por Cochrane Tobacco Addiction Group y financiado por diversas instituciones de salud, también encuentra una "certeza moderada” en torno a que los vapeadores con nicotina son más efectivos para ayudar a los fumadores a dejar de fumar que los dispositivos sin nicotina.

"Los cigarrillos electrónicos con nicotina probablemente aumenten las tasas de abandono, en comparación con los cigarrillos electrónicos sin nicotina. En términos absolutos, esto podría traducirse en tres personas adicionales que dejan de fumar por cada 100”, indica el informe. Asimismo, compara estos nuevos productos con el apoyo conductual o con no recibir apoyo para dejar de fumar y concluye que los cigarrillos electrónicos con nicotina también son más efectivos, en la misma proporción, cuatro personas más de cada 100, aunque avisa que este hallazgo es "menos seguro".

Efectos secundarios

Por otro lado, la revisión estudia los efectos perniciosos de los cigarrillos electrónicos y concluye que la "incidencia de efectos adversos graves fue baja en todos los grupos" analizados. "Los efectos adversos graves fueron raros, y no hay evidencia suficiente para determinar si las tasas difieren entre los grupos. No detectamos evidencia de daños graves por el uso de cigarrillos electrónicos con nicotina, aunque se necesitan estudios más amplios y prolongados para evaluar completamente su seguridad”, indica.

Los efectos adversos más comúnmente reportados han sido irritación de garganta o boca, dolor de cabeza, tos y náuseas, los cuales “tendieron a desaparecer” con el uso continuo de vapeadores. No obstante, los autores destacan que la revisión se centra únicamente en dispositivos regulados y que los productos ilícitos, que se pueden encontrar por internet o espacios de venta clandestinos, podrían ser perjudiciales.

El año pasado, una revisión Cochrane previa, ya encontró que vapear es tan eficaz para dejar de fumar como los fármacos autorizados, como la vareniclina y la citisina.