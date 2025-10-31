La tienda de Madrid en la que Pedro Sánchez compró sus gafas: "Son unas Dior que le vendimos hace unos cinco años"

La boutique GafaVintage, especializada en monturas originales de los años 50 a 90, ha acaparado miradas este jueves después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicara en X un mensaje aclarando el origen de las gafas que lució en la comisión del caso Koldo en el Senado y enlazara directamente al perfil de la tienda madrileña en Instagram con un contundente "LO DE LAS GAFAS".

GafaVintage, que cuenta con más de 12.000 seguidores, ha publicado un vídeo junto a un texto en el que pretende "aclarar el tema del día". "Las gafas de Pedro Sánchez son unas Dior Monsieur Vintage que le vendimos hace unos cinco años. El precio de la montura ronda los 250€ y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas", aseguran, antes de concluir con un contundente "por eso todos los medios de comunicación se han creído que las estrena hoy".

Ubicada en calle de Santiago, 9, en el barrio de los Austrias y a un paso del Mercado de San Miguel y el Palacio Real, GafaVintage busca ser un referente para amantes del eyewear clásico y coleccionistas. La tienda combina venta y asesoramiento con un pequeño “museo” de utensilios ópticos y mobiliario que refuerza su estética retro.

El proyecto presume de una de las colecciones más amplias del país en dead stock, piezas de época pero sin usar, con miles de modelos de más de 500 marcas, además de taller propio para montaje y personalización de lentes. También provee atrezo para cine, televisión, publicidad y moda.

Para quienes quieran visitarla, el espacio abre de lunes a sábado (11:00-14:30 y 16:30-21:00) y mantiene tienda online con más de 600 modelos y precios que suelen moverse entre 80 y 600 euros.

El empujón mediático tras la aparición de Sánchez con este modelo de Dior llega en un momento dulce para la estética vintage en la moda. Si el ruido en redes se traduce en afluencia, GafaVintage podría firmar uno de sus fines de semana más concurridos del año en el corazón histórico de Madrid.