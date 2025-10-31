Suspendida la circulación de trenes entre Lleida y Manresa por un atropello

Los trenes de las líneas RL3 y RL4 han sido suspendidos entre Lleida y Manresa poco antes de las 20 horas por un atropello, según ha explicado la gestora pública de las infraestructuras, Adif. La compañía indica que el accidente ha tenido lugar en un punto no autorizado de entre Tàrrega y Mollerussa.

Renfe, por su parte, ha concretado que la interrupción de la circulación se ha producido en torno a la estación de Bellpuig. La compañía ferroviaria ha explicado que el tren afectado transportaba 41 personas que han sido desalojadas. Se ha activado un servicio alternativo de autobús entre Terrassa y Lleida y de momento no hay previsión de restablecimiento del servicio. Protección Civil ha activado el plan de emergencias Ferrocat en la fase de prealerta.

Por otro lado, Renfe también ha informado de otra incidencia ferroviaria a la línea R3, que a las 20.45 horas se ha tenido que interrumpir entre Ribes de Freser y Campdevànol por el atropello de varias vacas que estaban en las vías. Hay un tren parado en la vía mientras se retiran los animales.