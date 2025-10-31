Línea ferroviaria
Suspendida la circulación de trenes entre Lleida y Manresa por un atropello
El Periódico
Los trenes de las líneas RL3 y RL4 han sido suspendidos entre Lleida y Manresa poco antes de las 20 horas por un atropello, según ha explicado la gestora pública de las infraestructuras, Adif. La compañía indica que el accidente ha tenido lugar en un punto no autorizado de entre Tàrrega y Mollerussa.
Renfe, por su parte, ha concretado que la interrupción de la circulación se ha producido en torno a la estación de Bellpuig. La compañía ferroviaria ha explicado que el tren afectado transportaba 41 personas que han sido desalojadas. Se ha activado un servicio alternativo de autobús entre Terrassa y Lleida y de momento no hay previsión de restablecimiento del servicio. Protección Civil ha activado el plan de emergencias Ferrocat en la fase de prealerta.
Por otro lado, Renfe también ha informado de otra incidencia ferroviaria a la línea R3, que a las 20.45 horas se ha tenido que interrumpir entre Ribes de Freser y Campdevànol por el atropello de varias vacas que estaban en las vías. Hay un tren parado en la vía mientras se retiran los animales.
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Pol Estrada: 'Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
- El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta