Catalunya crea un 'hub' para construir edificios con la madera obtenida tras la gestión forestal

Convertir la madera de los bosques catalanes en un recurso de futuro que sirva para construir vivienda es uno de los objetivos del nuevo Hub Forestal de Catalunya, un espacio pionero en investigación y desarrollo inaugurado esta semana. En esto nuevo centro operativo, científicos del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) tratarán de impulsar el uso de la biomasa local en sectores como la construcción sostenible, la química verde o la fabricación de nuevos materiales.

Situado en Olius (Solsonès), este 'hub' aspira a cerrar el ciclo de la gestión forestal. O sea, aprovechar de forma eficiente la madera que se obtiene del mantenimiento de los bosques, a la vez que se reduce el riesgo de incendios y se genera actividad económica. Hasta ahora, buena parte de la madera extraída en Catalunya ha tenido un destino de escaso valor añadido, como la leña o los embalajes, lo que apenas compensa el esfuerzo de su extracción.

Bosques jóvenes

Esto se explica porque la madera más óptima para la construcción estructural se encuentra en las arboledas pirenaicas, las más maduras y las que tienen menos riesgo de incendio. Por tanto, se trata de lugares en los que es menos urgente realizar gestión forestal. En cambio, en los bosques mediterráneos, los más amenazados por el riesgo de incendios, se talan árboles jóvenes de menos densidad, como el pino carrasco. De momento, pese a que se ha intentado utilizar este tipo de recurso para hacer madera contralaminada (CLT), aún no se ha logrado con éxito.

El nuevo hub, en este contexto, pretende dar un salto cualitativo y resolver la ecuación pendiente: transformar la madera local de árboles jóvenes en productos de alto rendimiento para la construcción. Entre otras propuestras, se plantea sustituir materiales como el hormigón o el acero, reduciendo significativamente las emisiones de CO2, por este tipo de madera.

El Hub Forestal de Catalunya, impulsado por el CTFC, se ha concebido como un espacio de innovación que se pondrá al servicio de la bioeconomía circular. Con una inversión de 3,8 millones de euros, financiados parcialmente mediante el Fondo Climático, que se nutre del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos, el complejo se ha construido precisamente con madera contralaminada del Pirineo, para demostrar que un nuevo camino es posible.

El edificio, de 3.900 metros cuadrados, cuenta con laboratorios de ensayo preindustrial, una unidad de pruebas y una planta de prototipado donde se desarrollarán productos innovadores. El centro servirá también para acompañar a empresas en sus procesos de certificación y validación de nuevos usos de la madera. El director del CTFC, Antoni Trasobares, subraya que se debe "acelerar el paso entre la ciencia y la práctica". "A menudo se hacen investigaciones de altísimo nivel que no llegan a aplicarse; con este 'hub' queremos que las cosas sucedan", defiende. Según Trasobares, el sector forestal puede ser un motor económico, social y ambiental si se combina el conocimiento con la colaboración público-privada.

Un nuevo modelo

El president Salvador Illa, presente en la inauguración, deestaca que este tipo de iniciativas son esenciales para afrontar los desafíos del cambio climático. Illa ha vuelto a recordar que los bosques catalanes están en expansión y que su correcta gestión no solo evita grandes incendios, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades para el territorio. "Los cambios que necesitamos vendrán de la mano de la ciencia", sostiene el president, que ha insistido en la idea de eliminar "obstáculos administrativos" que dificultan el desarrollo del sector.