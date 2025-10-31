Los cambios en la matriculación en la FP en Catalunya funcionan: el alumnado perdido en el camino antes de empezar se reduce al 2,4%

La conselleria ha hecho este viernes un balance muy positivo del nuevo proceso de preinscripción y matrícula en la Formación Profesional, cuya mejora -el margen era amplio- era uno de sus objetivos prioritarios del mandato, en el que insistieron en infinidad de ocasiones y han puesto todo el empeño. Propósito cumplido, ateniéndose a las cifras que acaban de hacer públicas.

En un comunicado de prensa, el Departament señala que el mapa de vacantes publicado el 8 de septiembre, una vez superado el proceso de preinscripción y matrícula de julio, para facilitar su consulta y filtrado, con 15.232 plazas disponibles repartidas por el territorio, funcionó. "Una semana después, el 15 de septiembre, ya había 5.545 plazas menos (un 36%)", señalan. En total, el alumnado matriculado en primero de grado medio o grado superior ha aumentado durante el nuevo proceso de repesca desde los 71.242 alumnos que anunció la consellera Niubó el 12 de septiembre, hasta los 75.982 que constaban el 6 de octubre ("17.109 más que en la matrícula del curso 2024-2025", sacan pecho desde el Departament en la misma nota).

Seguimiento del alumnado

Uno de los puntos que la conselleria destaca con mayor orgullo tras el caos vivido en los últimos años, con miles de chavales sin plaza, es el "seguimiento específico de los alumnos que no fueron asignados en ninguna de las tres tandas del proceso ordinario". "Era especialmente importante la continuidad formativa del alumnado llamado 'de prioridad' (con título de ESO o de grado básico obtenido en los tres últimos cursos) que desea estudiar un grado medio, ya que es el que tiene más riesgo de abandono escolar si no logra continuar sus estudios", apuntan desde la conselleria, precisando que, en ese sentido, a fecha 15 de octubre, el 57,96 % de estos alumnos (un total de 1.919 de los 3.311 que no obtuvieron asignación) estaban matriculados en enseñanzas registradas en el Registro de alumnos de Catalunya (RALC): 1.292 (39%) habían conseguido finalmente una matrícula en un grado medio en el proceso de gestión de vacantes de septiembre, 548 (16,5%) optaron por bachillerato, y 79 (2,4 %) cursaban "otras enseñanzas".

El alumnado matriculado en 1º de grado medio o grado superior ha pasado de los 71.242 del 12 de septiembre hasta los 75.982 del 6 de octubre

Así, la conselleria subraya que, finalmente, solo 1.392 alumnos no estaban matriculados en ninguna enseñanza del RALC, "aunque podrían haber optado por estudios no incluidos en este registro (como centros de formación de adultos o FP privada no presencial) o haber encontrado trabajo", matizan destacando que esta cifra representa solo un 2,4 % sobre el total de solicitudes recibidas en mayo para cursar un grado medio.

En el caso del alumnado no asignado a primero de grado superior (titulados en grado medio o Bachillerato en los tres últimos cursos), un 36,06% se ha matriculado posteriormente en enseñanzas del RALC (1.933 alumnos de un total de 5.360): 1.831 (34,1%) obtuvieron finalmente matrícula en un grado superior, 71 (1,32%) optaron por otro grado medio y 31 (0,58%) por "otras enseñanzas".

Crecimiento global de la FP

El Departament ha compartido también este viernes otros datos relativos a la oferta de plazas y al proceso de preinscripción y asignaciones. Por ejemplo, destacan que en los últimos cinco cursos, las solicitudes para acceder a un grado medio han aumentado un 47%, pasando de 39.041 a 57.383.

Señalan también que, en el caso de los grados superiores y en el mismo periodo, las solicitudes han crecido un 38,2%, de 36.522 a 50.457.