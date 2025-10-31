Un reportaje de EL PERIODICO sobre cómo eran antes los veranos, premio de Periodismo en Sostenibilidad

La periodista de EL PERIÓDICO Valentina Raffio, experta en ciencia y medio ambiente de este diario del grupo Prensa Ibérica, ha sido galardonada en los ‘Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad +O’ que concede MasOrange por el reportaje multimedia 'Cómo era un verano en España antes de que la crisis climática lo llevara al extremo'. El jurado le ha concedido el segundo premio en la categoría de Medios Escritos por un trabajo que "de una forma visual y didáctica, recuerda cómo eran los veranos en España antes de que la crisis climática lo cambiara todo. Y para ello se apoya en registros históricos de temperaturas, la información de meteorólogos o testimonios de personas mayores que vivieron esos veranos de antes".

El reportaje, publicado este pasado verano, buceaba en los registros históricos de temperaturas de los meses de verano en España, recogía testimonios de personas mayores que relataban cómo eran los veranos de antes y de la mano de científicos y meteorólogos explicaba por qué lo que vivimos ahora se aleja tanto de la normalidad. Y lo hacía en un formato multimedia que combinaba los textos de Raffio con las infografías de Francisco José Moya y Ariana Gutiérrez y el diseño de David Jiménez; todo ello bajo la coordinación de Ricard Gràcia y Rafa Julve.

La de este año era la quinta edición de los premios, que han registrado un récord de participación, con más de 200 candidaturas presentadas. Son estos unos galardones con los que MasOrange respalda "la importante labor de concienciación que realizan los comunicadores del país a través de sus trabajos periodísticos y de divulgación sobre temas relacionados con el impacto positivo, entendiendo el mismo en una doble vertiente: como un desarrollo socioeconómico que salvaguarda el medioambiente y también como un apoyo a una tecnología inclusiva e integradora, que contribuye a mejorar la vida de las personas y el futuro del planeta".

En total, el jurado ha reconocido 3 ganadores en prensa escrita, 3 en audiovisual y 3 en nuevas narrativas. En prensa escrita, el primer premio ha sido para Sara Acosta, fundadora y directora de la revista Ballena Blanca, por 'Aquí había una estación de esquí', un reportaje sobre la antigua estación de Valcotos, en la sierra de Madrid, la única en Europa en ser demolida para recuperar la montaña en su forma original. El segundo, el ya mencionado a Raffio. Y el tercer premio, ha sido para Andrés Actis, de La Vanguardia, por 'Los secretos del hielo'', un reportaje sobre el laboratorio de hielo IzotzaLab, ubicado en Leioa (Bizkaia).

En la categoría audiovisual, el primer premio fue para 'Moda sin freno: del armario al contenedor', de la periodista de RNE Blanca Escribano; el segundo, para 'Pescadores catalanes ayudan a repoblar los bosques de coral del Mediterráneo', de la periodista de Antena 3 Silvia García; y el tercero, para 'Radio Mujer en Bafatá, más que una radio', espacio presentado por Sandra Camps, directora del programa 'En primera persona' de RNE en Radio 5.

En la categoría de nuevas narrativas, el primer premio ha sido para 'Una banda sonora submarina para cuidar los arrecifes de coral', de Tania Alonso, redactora de la revista Estratos; el segundo para 'La explicación científica de la DANA', uno de los temas tratados en la newsletter 'Te lo dice una científica' por la matemática y doctora en bioestadística Arce Domingo y la médica y doctora en epidemiología ambiental Irene Martínez-Morata; y el tercero ha sido para '¿Sabías que usar ivermectina de forma indiscriminada no solo elimina parásitos, sino también a los insectos que mantienen vivo el suelo?', reel publicado por la comunicadora Julia de Miguel en el Instagram de Fundación Global Nature.

En el transcurso de la entrega de premios se concedió una mención especial a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), fundada en 1994, y que agrupa a más de 200 profesionales de toda España dedicados a la divulgación rigurosa y objetiva de temas medioambientales.