Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 1 de noviembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  2. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  3. Pol Estrada: 'Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia
  4. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  5. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  6. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  7. El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo
  8. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta

La electrificación de la movilidad, un futuro cada vez más cercano

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de noviembre de 2025

El actor Jesse Eisenberg avanza que en diciembre donará su riñón de forma altruista

Suspendida la circulación de trenes entre Lleida y Manresa por un atropello

Comprobar La Grossa de la Castanyada 2025: números premiados

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 31 de octubre de 2025

Solo nueve clubs de los 20 de Primera cuentan con mujeres en sus directivas: "Me he ganado que me escuchen"

