Casi el 80% de la población penitenciaria en Catalunya no tiene acreditada la educación obligatoria

El 79% de la población penitenciaria en régimen ordinario y cerrado en Catalunya no tiene acreditada la educación secundaria obligatoria, un dato que pone de manifiesto una brecha educativa de más de 36 puntos respecto al conjunto de la población. Ante esta realidad, las escuelas de formación de adultos de los centros penitenciarios acogen cada año a más de 4.000 internos, lo que representa entre el 50 y el 60% de la población penitenciaria. De estos, unos 2.800 siguen formación instrumental en cuatro niveles, desde la alfabetización hasta la preparación para la ESO, y un 42% cursa directamente la ESO para adultos.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han visitado este viernes el Centro de Formación de Adultos Carme Karr, ubicado en el Centro Penitenciario de Lledoners, para conocer de primera mano la labor educativa que se desarrolla allí y poner en valor el papel de la educación en la reinserción social de las personas privadas de libertad.

La escuela de adultos Carme Karr fue inaugurado en octubre de 2008, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del centro penitenciario. Actualmente cuenta con una plantilla de 20 profesionales: 13 maestros de educación primaria, 6 profesores de secundaria y un auxiliar administrativo. Su funcionamiento es equiparable al de un centro de formación de adultos de la comunidad, con un equipo directivo propio formado por una directora docente, un jefe de estudios y un secretario.

Durante la visita, los consellers han recorrido las instalaciones del área educativa, incluyendo la escuela, la biblioteca, el aula informática, el taller de cerámica y el taller de fotografía. Espadaler ha destacado que "es muy importante que los titulares de los departamentos conozcan de cerca el muy buen trabajo que se realiza en el centro", y ha agradecido a los profesionales "el esfuerzo diario que realizan orientado a la reinserción".

"Herramientas valiosas"

Por su parte, Niubó ha subrayado que "espacios como los centros de educación de personas adultas en las prisiones son una herramienta valiosa para ofrecer a las personas formación con el fin de tener más y mejores oportunidades de futuro; por eso es tan importante la labor del profesorado que lo hace posible”.

En total, en las prisiones catalanas hay nueve centros de formación de adultos, donde trabajan más de 160 docentes (maestros y profesores), que son quienes ofrecen formación a los internos durante el curso lectivo. Estos centros son muy similares a las escuelas de adultos ordinarias y cuentan con una oferta educativa similar.