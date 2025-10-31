Los pedagogos urgen a incorporar su figura a infantil y primaria para reforzar la detección precoz de dificultades de aprendizaje

M. Victòria Gómez Serés, doctora en Pedagogía y presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, tiene clara la misión de la institución que representa: luchar en favor de la profesión y poder abrir nichos de trabajo para los profesionales de la pedagogía y la psicopedagogía, tanto en educación –sector al que tradicionalmente se les vincula– "como en el mundo social y empresarial", subraya.

En el ámbito de la educación formal, los pedagogos actualmente tienen presencia en los institutos, pero no en la educación infantil ni en la primaria [en estas etapas existen los EAP, equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica que dan apoyo a los centros educativos y al profesorado, pero no están presentes en el día a día del colegio]. Una realidad que convive con el consenso social en la necesidad de sumar estos perfiles a una escuela cada día más compleja. "Educación infantil es el momento óptimo para empezar la detección precoz de las necesidades educativas", apunta Gómez Serés, quien destaca la importancia de las transiciones.

"La de infantil a primaria y la de sexto a primero de ESO es brutal. El pedagogo tendría que estar en quinto y sexto de primaria para preparar a los alumnos para el modelo educativo que se encontrarán en el instituto. Hay niños y niñas que no han hecho un examen en toda la primaria y llegan a secundaria y, de golpe, se encuentran con pruebas semana sí semana también, y pasan un primer trimestre traumático", relata.

Más allá de la escuela, la presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya reivindica también el papel del pedagogo en el mundo empresarial, donde diseña los planes de formación, cada día más centrales, además de coordinar las mediaciones. "De lo que se trata, al final, es de humanizar la empresa, poner a la persona en el centro, fomentar la conciliación… La sociedad avanza rápidamente y las empresas tienen que ofrecer planes de formación adecuados a esos cambios", prosigue.

Estos días M. Victòria Gómez Serés anda ultimando los preparativos de la jornada que organizan el próximo 20 de noviembre junto a las cuatro universidades catalanas que ofrecen el grado de pedagogía [UB, UAB, UdG y URV], bajo el título ‘La pedagogía que incomoda y transforma; educar para transformar, no para conformar’. "Partimos de la base de que la pedagogía transforma, cohesiona y humaniza, tanto en la escuela como en la empresa y el mundo social", resume Gómez Serés, convencida de la importancia de su profesión para garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y avanzar hacia la equidad.

La jornada, que se celebrará en la UAB, "quiere evidenciar el impacto y la necesidad de la pedagogía en la vida ciudadana en lo que respecta a la educación, la creación de entornos saludables ciudadanos y laborales a través del aprendizaje y el desarrollo profesional". La iniciativa está dirigida a titulados y estudiantes de Pedagogía y Psicopedagogía y, en general, a profesionales del ámbito educativo, social y empresarial.

Uno de los ejes de las jornadas es el bienestar social, con mesas redondas con asunto como "iniciativas pedagógicas para promover la convivencia y la participación ciudadana en el mundo urbano y rural" o "fortalecer equipos: formación en 'soft skills', gestión del estrés y gestión de conflictos".

Más allá de estas jornadas, una de las cuestiones de fondo en las que está trabajando el colegio son las acreditaciones profesionales. "Las universidades catalanas están rehaciendo los planes de estudio; y aquí se abre un debate interesante, porque evidentemente en cuatro años de formación inicial no cabe todo. La formación continua de los profesionales necesita del papel fundamental de los colegios profesionales. Aquí hemos hecho un diagnóstico para detectar las necesidades y hemos diseñado una serie de acreditaciones (formaciones de 40 horas)", añade la presidenta del colegio.

Preparan dos nuevas acreditaciones para 2026: una sobre mediación escolar y prácticas restaurativas y otra sobre protección a la infancia

La primera, el curso pasado, fue sobre altas capacidades. A continuación se celebró otra sobre diagnóstico e intervención educativa, pensada para pedagogos emprendedores. Y, cara al primer trimestre del 2026, preparan otras dos: una sobre mediación escolar y prácticas restaurativas (pensada tanto para pedagogos como para maestros) y otra sobre protección a la infancia.

Además de estas credenciales, el 12 de diciembre empezarán con la UAB una microcredencial (35 horas) sobre IA en el trabajo profesional de los pedagogos: "La IA te puede ayudar a hacer una programación de aula siguiendo el diseño universal de aprendizaje (DUA)", ejemplifica.