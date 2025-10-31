Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Ibiza en patera se dirigen a Barcelona

Cuatro de cada cinco migrantes que llegan en patera a Ibiza inmediatamente se trasladan a Barcelona para continuar con un viaje migratorio que, habitualmente, tiene su destino final en países francófonos. Así lo ha constatado la Cruz Roja a través de las entrevistas que realizan a todos los migrantes que arriban a la isla.

«El 80% quieren que les ayudemos a llegar hasta Barcelona. Así no los cuentan ellos mismos. Todos tienen una red de apoyo y se dirigen a Francia o Bélgica», explica la responsable del Servicio de Primera Acogida de Cruz Roja, Carmen Navarro, durante su participación en el X Encuentro de agentes sociales ‘Pateras, un viaje al paraíso’, celebrado este jueves en la sede de Cáritas en Sant Rafel.

Navarro explica que, este año, se ha producido «un cambio súper brutal en los perfiles» de las personas que llegan en patera a las Pitiusas. Antes eran mayoritariamente de origen argelino, pero actualmente la proporción se encuentra en «un 50%-50%» entre migrantes de esta nacionalidad y de otros países, principalmente del cuerno de África, como somalíes, que tardan «meses y a veces incluso años» en completar su periplo migratorio hasta llegar a las costas pitiusas.

Es decir, que no solo llegan más migrantes cada año a Ibiza y Formentera, sino que también son personas cada vez más necesitadas.

Balance anual

En 2023, Cruz Roja atendió a 150 migrantes vulnerables y realizó 20 traslados. El año pasado, subió hasta 500 migrantes vulnerables y 84 traslados. Todas esas cifras se han pulverizado en lo que va de año y a falta de dos meses para concluir el balance anual: 1.120 migrantes vulnerables y 200 traslados.

«Hay muchos ingresos hospitalarios, mujeres embarazadas... Muchos de ellos acaban siendo solicitantes de asilo político. Son casos muy vulnerables», detalla Navarro, antes de revelar lo que le dijo una de esas personas a las que atendió nada más tocar tierra: «Que o moría en el mar o llegaba aquí, pero en su país no se iba a quedar».

Por su parte, la coordinadora de Cruz Roja en Eivissa, Mary Castaño, reclama que «no se puede cuestionar la solidaridad», en el sentido de que nadie pone pegas cuando se ayuda a un niño o un anciano, pero sí cuando se trata de un migrante.

«Tenemos la suerte de contar con unos cuerpos y fuerzas de seguridad con carácter humanitario. Que los migrantes sepan que aquí no les van a llevar a la parte de atrás y les van a dar un latigazo», celebra, añadiendo que, lo que más agradece un migrante recién llegado, es que «le pongas la mano en el hombro y le expliques lo que va a pasar».