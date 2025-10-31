La Grossa de la Castanyada 2025, en directo: última hora del sorteo y números premiados

La Grossa de la Castanyada 2025 reparte suerte este viernes, 31 de octubre a las 22 horas, con un premio extraordinario de 500.000 €. El sorteo está organizado por Loteries de Catalunya y pone a la venta 100.000 números (del 00000 al 99999), cada uno con 50 series, al precio de 5 € por billete. A continuación, te detallamos premios, reglas y cómo cobrar lo que hayas ganado.

Siga en este hilo la última hora del sorteo.

¿Dónde seguir el sorteo? La rifa se llevará a cabo este viernes 31 de octubre y los resultados estarán disponibles a partir de las 22.00h en la página oficial de Loteries de Catalunya, y también en EL PERIÓDICO.

¿Hasta cuándo comprar un boleto? En total se pondrán a la venta 100.000 números a cinco euros el billete. Asimismo, se podrá comprar (en puntos de venta habitual o en internet) a través de la web oficial o en la aplicación hasta este viernes a las 20 horas.