Comprobar La Grossa de la Castanyada 2025: números premiados

La Grossa de la Castanyada 2025.

La Grossa de la Castanyada 2025. / Loteríes de Cataluya

La Grossa de la Castanyada 2025 reparte suerte este viernes, 31 de octubre a las 22 horas, con un premio extraordinario de 500.000 €. El sorteo está organizado por Loteries de Catalunya y pone a la venta 100.000 números (del 00000 al 99999), cada uno con 50 series, al precio de 5 € por billete.

Siga en este hilo la última hora del sorteo.

