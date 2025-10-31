Comprobar La Grossa de la Castanyada 2025: números premiados

La Grossa de la Castanyada 2025 reparte suerte este viernes, 31 de octubre a las 22 horas, con un premio extraordinario de 500.000 €. El sorteo está organizado por Loteries de Catalunya y pone a la venta 100.000 números (del 00000 al 99999), cada uno con 50 series, al precio de 5 € por billete.

Siga en este hilo la última hora del sorteo.

Consulta tu premio En esta páginas podrás ver cuánto te ha correspondido si tienes algunos de los número premiados Comprobar si mi número de la Grossa de La Castanyada 2025 tiene premio

Resultado del sorteo La combinación ganadora ha sido 13526 y la serie, la 15.

Solo hay dos extracciones Habrá dos extracciones de bolas. la primera corresponderá al primer premio y la segunda, al premio extraordinario.

Arranca el sorteo En breve comienza el sorteo de la Grossa de la Castanyada

¿Dónde seguir el sorteo? La rifa se llevará a cabo este viernes 31 de octubre y los resultados estarán disponibles a partir de las 22.00h en la página oficial de Loteries de Catalunya, y también en EL PERIÓDICO.

¿Hasta cuándo comprar un boleto? En total se pondrán a la venta 100.000 números a cinco euros el billete. Asimismo, se podrá comprar (en puntos de venta habitual o en internet) a través de la web oficial o en la aplicación hasta este viernes a las 20 horas.