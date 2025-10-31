En Directo
Premios
Comprobar La Grossa de la Castanyada 2025: números premiados
La Grossa de la Castanyada 2025 reparte suerte este viernes, 31 de octubre a las 22 horas, con un premio extraordinario de 500.000 €. El sorteo está organizado por Loteries de Catalunya y pone a la venta 100.000 números (del 00000 al 99999), cada uno con 50 series, al precio de 5 € por billete.
Siga en este hilo la última hora del sorteo.
Consulta tu premio
En esta páginas podrás ver cuánto te ha correspondido si tienes algunos de los número premiados
Comprobar si mi número de la Grossa de La Castanyada 2025 tiene premio
Resultado del sorteo
La combinación ganadora ha sido 13526 y la serie, la 15.
Solo hay dos extracciones
Habrá dos extracciones de bolas. la primera corresponderá al primer premio y la segunda, al premio extraordinario.
Arranca el sorteo
En breve comienza el sorteo de la Grossa de la Castanyada
¿Dónde seguir el sorteo?
La rifa se llevará a cabo este viernes 31 de octubre y los resultados estarán disponibles a partir de las 22.00h en la página oficial de Loteries de Catalunya, y también en EL PERIÓDICO.
¿Hasta cuándo comprar un boleto?
En total se pondrán a la venta 100.000 números a cinco euros el billete. Asimismo, se podrá comprar (en puntos de venta habitual o en internet) a través de la web oficial o en la aplicación hasta este viernes a las 20 horas.
Premios
El ganador del sorteo obtendrá un premio extraordinario de 500.000 euros, siempre y cuando acierte todas las cifras y serie del primer premio. Además, si se atinan las cinco cifras, pero sin la serie, se ganan 100.000 euros.
Para los que no tengan tanta suerte, habrá otros premios menores de 1.000, 105, 100, 20, 15, 10 y cinco euros en función de las cifras que coincidan.
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Pol Estrada: 'Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
- El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta