Dos nuevos estudios concluyen que reforzar la expresión oral desde infantil mejora la lectoescritura y el rendimiento académico

Los resultados de las últimas pruebas orales del alumnado de sexto de primaria y de cuarto de ESO en Catalunya, que reflejaban en algunos indicadores diferencias de casi 20 puntos en favor del castellano respecto al catalán, corroboró algo que la evidencia científica ya ha detectado y que a pequeña escala llevan trabajando maestros y profesores: la necesidad de otorgar a la enseñanza de la lengua oral una mayor importancia durante toda la escolaridad; importancia que, sobre el papel, ya tiene en el currículo, pero que en la práctica aún tiene camino por recorrer.

La evidencia científica apunta a que es en la "interacción multimodal pautada" con el adulto donde el niño mejora tanto el nivel discursivo como el léxico

"La investigación nos dice que el fomento del discurso oral tiene como consecuencia la mejora de la lectoescritura, ya que es la base del lenguaje”, defiende Pilar Prieto, investigadora ICREA del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje y coordinadora del Grupo de Estudios de Prosodia y Gestualidad (GREPG) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Prieto aboga por un cambio de paradigma en la enseñanza de la lengua, basándose en la evidencia científica que confirma que trabajar la oralidad en las etapas de infantil y primaria, mediante intervenciones de narrativa oral, mejora el aprendizaje lingüístico.

"Lo oral potencia lo escrito"

Un estudio de su grupo de investigación -en este caso concreto con alumnado de secundaria en inglés- demostró que lo oral potencia lo escrito. "Tenemos que ser conscientes de que mejorar la oralidad no solo mejora también la escritura; la potenciación del discurso narrativo oral complejo tiene un impacto directo en el rendimiento académico en general, y la mejora del rendimiento académico va muy ligada a la disminución del abandono escolar temprano", argumenta Prieto, quien subraya que es en la interacción pautada con el adulto donde el niño mejora tanto el nivel discursivo como el léxico.

"La oralidad no es un complemento, sino el fundamento sobre el que se construye la lectoescritura y el aprendizaje lingüístico" Pilar Prieto — Investigadora UPF

Las investigaciones de este grupo de la UPF muestran que la oralidad debe trabajarse a partir de lo que llaman "lenguaje multimodal", es decir, dando mucha importancia al uso de la voz y del cuerpo mientras hablamos. "Son elementos que actúan como precursores y facilitadores del lenguaje", prosigue Prieto, quien recuerda que hace diez años comenzaron a realizar estudios sobre cómo mejorar la lengua oral a través de la multimodalidad, es decir, el uso expresiones gestuales y comprobaron que los resultados eran muy buenos.

A partir de ahí, incorporaron esa investigación a programas educativos en el aula mediante programas de intervención narrativa multimodal, íntegramente en catalán, para el aprendizaje del catalán en contextos multilingües. "Hemos desarrollado un programa en infantil y otro en aulas de acogida de toda Catalunya, cocreados en tándem con profesionales de las distintas escuelas y con técnicos del Departament d’Educació i FP", destaca.

Investigadoras de la UPF y la UdG constatan que la voz, el gesto y la expresión corporal son parte esencial del aprendizaje del lenguaje

La investigadora Júlia Florit-Pons, del mismo grupo, realizó su tesis a partir del proyecto aplicado en aulas de educación infantil de L’Hospitalet, donde una gran parte del alumnado no habla catalán habitualmente. "Aparte de observar mejoras en la medida target que estábamos analizando, que era la estructura narrativa, vimos que también había un efecto en el uso de la lengua. De manera que, después de recibir las nueve sesiones del programa, los discursos narrativos de esos niños utilizaban más el catalán que el castellano, cuando en principio no era así. Y el vocabulario era más rico y diverso", relata.

Esos buenos resultados motivaron el desarrollo de una nueva versión pensada específicamente para las aulas de acogida, programa que aún está en proceso de implementación, pero del que ya se disponen de resultados preliminares muy positivos. Se está desarrollando en 20 escuelas de toda Catalunya, con 176 niños y niñas participantes, y tanto los docentes como los alumnos "han percibido una mejora sistemática, tanto a nivel de comprensión oral como escrita y del uso social", apunta la investigadora del grupo de investigación Comparative Minds de la Universitat de Girona (UdG) Ingrid Vilà-Giménez.

Un proyecto en aulas de infantil de L’Hospitalet ha logrado mejoras del uso del catalán, de la fluidez y un enriquecimiento del vocabulario

Los resultados preliminares también indican "un incremento en la confianza y la fluidez lingüística de este alumnado 'nouvingut' en las escuelas". "Ellos mismos perciben que entienden y hablan mejor el catalán. Son muy buenas noticias", añade Vilà-Giménez.

Vistos estos resultados… ¿cómo tendría que enseñarse la lengua? Las investigadoras apuntan la necesidad de incluir el trabajo de actividades comunicativas "relevantes y contextualizadas" en contextos reales y hacerlo de forma transversal en todas las materias, no solo en las de lengua.

El maestro modelo

Otra de las cuestiones claves a sus ojos es garantizar que el alumnado esté expuesto a un buen modelo de lengua a través del lenguaje de los maestros (un uso rico, natural y expresivo del lenguaje oral). "En nuestros programas, trabajamos para que los docentes sean conscientes de su papel como referentes lingüísticos y dispongan de herramientas para poder trabajar la oralidad dentro del aula", sostienen.

Resulta también fundamental, agregan, garantizar oportunidades para expresarse oralmente en el aula: ofrecer múltiples oportunidades a los niños y niñas para que puedan reflejarse en estos modelos lingüísticos de calidad y generar sus propios discursos, poniendo en práctica lo que han aprendido, “siempre manteniendo el catalán como lengua de cohesión y de referencia”, zanjan.