Plan de Igualdad
Catalunya fomentará las vocaciones de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados
En los grados universitarios de tecnologías (TIC), solo el 17,2 % del alumnado son mujeres, y en la Formación Profesional, la brecha es aún más profunda, con apenas el 7 % de las estudiantes cursando estudios de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
El departamento de Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha presentado este viernes el proyecto "+Dones +Futur: Despertem Vocacions", una nueva iniciativa para fomentar las vocaciones de mujeres en empleos tradicionalmente masculinizados como la ciencia y la tecnología, la industria o el sector primario.
En concreto, este programa conectará el mundo educativo con empresas y organizaciones de toda Catalunya, ofreciendo salidas escolares para primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, han explicado en un comunicado.
Hasta 74 centros educativos y 31 empresas y organizaciones de toda Catalunya ya se han inscrito en el programa y en este cuarto trimestre de 2025 se han programado ya 22 visitas.
La propia consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha presentado el programa durante una visita de alumnos del Institut Enric Borràs a las instalaciones de AENA en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde los estudiantes han conocido las oportunidades profesionales del sector aeroportuario.
Según los datos de los que se ha hecho eco el departamento en el comunicado, las mujeres siguen siendo minoritarias en ramas científicas y técnicas en el bachillerato y la universidad, a pesar de obtener mejores resultados académicos.
Así, en los grados universitarios de tecnologías (TIC), solo el 17,2 % del alumnado son mujeres, y en la Formación Profesional, la brecha es aún más profunda, con apenas el 7 % de las estudiantes cursando estudios de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.
