Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de Igualdad

Catalunya fomentará las vocaciones de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados

En los grados universitarios de tecnologías (TIC), solo el 17,2 % del alumnado son mujeres, y en la Formación Profesional, la brecha es aún más profunda, con apenas el 7 % de las estudiantes cursando estudios de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas

La consellera Eva Menor, en el centro.

La consellera Eva Menor, en el centro. / Europa Press

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El departamento de Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha presentado este viernes el proyecto "+Dones +Futur: Despertem Vocacions", una nueva iniciativa para fomentar las vocaciones de mujeres en empleos tradicionalmente masculinizados como la ciencia y la tecnología, la industria o el sector primario.

En concreto, este programa conectará el mundo educativo con empresas y organizaciones de toda Catalunya, ofreciendo salidas escolares para primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, han explicado en un comunicado.

Hasta 74 centros educativos y 31 empresas y organizaciones de toda Catalunya ya se han inscrito en el programa y en este cuarto trimestre de 2025 se han programado ya 22 visitas.

La propia consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha presentado el programa durante una visita de alumnos del Institut Enric Borràs a las instalaciones de AENA en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde los estudiantes han conocido las oportunidades profesionales del sector aeroportuario.

Según los datos de los que se ha hecho eco el departamento en el comunicado, las mujeres siguen siendo minoritarias en ramas científicas y técnicas en el bachillerato y la universidad, a pesar de obtener mejores resultados académicos.

Así, en los grados universitarios de tecnologías (TIC), solo el 17,2 % del alumnado son mujeres, y en la Formación Profesional, la brecha es aún más profunda, con apenas el 7 % de las estudiantes cursando estudios de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  2. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  3. Pol Estrada: 'Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia
  4. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  5. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  6. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  7. El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo
  8. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta

Suspendida la circulación de trenes entre Lleida y Manresa por un atropello

Suspendida la circulación de trenes entre Lleida y Manresa por un atropello

Comprobar La Grossa de la Castanyada 2025: números premiados

Comprobar La Grossa de la Castanyada 2025: números premiados

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 31 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 31 de octubre de 2025

Solo nueve clubs de los 20 de Primera cuentan con mujeres en sus directivas: "Me he ganado que me escuchen"

Solo nueve clubs de los 20 de Primera cuentan con mujeres en sus directivas: "Me he ganado que me escuchen"

Catalunya fomentará las vocaciones de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados

Catalunya fomentará las vocaciones de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados

El uso de agua regenerada se extiende en la agricultura del Baix Llobregat

El uso de agua regenerada se extiende en la agricultura del Baix Llobregat

Fuentes oficiales no tienen constancia de la muerte de tres marineros gallegos en un accidente en Namibia

Fuentes oficiales no tienen constancia de la muerte de tres marineros gallegos en un accidente en Namibia