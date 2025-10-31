El Govern destina 3 millones de euros a la movilidad internacional de los universitarios

El Departament de Recerca i Universitats, a través de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), destinará 2.750.000 euros a la convocatoria MOBINT-MIF 2025-2026 para la movilidad internacional de los estudiantes, unas ayudas que se podrán solicitar hasta el próximo 28 de noviembre.

Fuentes del departament han explicado que el objetivo es contribuir a la financiación de los gastos que supone realizar una estancia de estudios en otros países, con 200 euros mensuales hasta un máximo de seis meses. Esta convocatoria se enmarca en las políticas para fomentar la equidad y la internacionalización.

Las ayudas cuentan con tres modalidades, según el programa de movilidad. El modelo A es para los estudiantes de las universidades catalanas que participan en Erasmus+ y en los siguientes países: Reino Unido, Suiza, Islas Feroe, Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano. El B es para el resto de países y el C, para los que cursan el grado en Educación Infantil o el de Primaria en alguna modalidad del programa de mejora e innovación en la formación de maestros.

Los solicitantes deben haber superado, como mínimo, 60 créditos en el momento de presentar la solicitud, a excepción del estudiantado que participe en programas de movilidad obligatoria, ya que esta circunstancia podrá acreditarse más adelante.

Nivel de idiomas

También deben haber sido seleccionados por una universidad del sistema universitario catalán para realizar una estancia en el marco de los programas de movilidad internacional de una de las tres modalidades, y acreditar un nivel B2 de inglés, francés, alemán o italiano. Si la lengua o lenguas de docencia no coinciden con la que el estudiante ha acreditado, deberá acreditar, además, un nivel B2 en la lengua de docencia, salvo que esta sea una de las lenguas oficiales en Catalunya.

Para las modalidades A y B, se exige una nota media ponderada mínima del expediente de 5,70 para los estudios de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, y de 6,30 para el resto de ramas de conocimiento.

Para optar a estas ayudas es necesario tener la ciudadanía de cualquier estado miembro de la UE o, en el caso del estudiantado no comunitario, acreditar la condición de persona residente. También es imprescindible haber formalizado la matrícula en una facultad del sistema universitario de Catalunya en el curso académico 2024-2025.