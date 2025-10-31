Las autopistas en obras no podran cobrar todo el peaje si no se garantiza la circulación

Una autopista que esté en obras y no garantice una circulación adecuada a los usuarios no podrá cobrar la integridad del peaje establecido. Así lo considera la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que ha fallado contra Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria de la AP-9, por cometer una práctica abusiva al hacer pagar a los conductores cuando pasaban por esta vía durante la ampliación del puente de Rande en Vigo, ya que se generaron numerosas retenciones.

Como la sentencia crea jurisprudencia, la decisión puede extenderse a otras reclamaciones parecidas, cuando se vulnere la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En concreto, el Tribunal Supremo insta a Audasa a abonar parte de los peajes cobrados a los usuarios durante las obras que se llevaron a cabo entre febrero de 2015 y junio de 2018 al considerarlo una "práctica abusiva" y "no consentida". La sentencia remarca que "la concesionaria de la autopista cobra íntegramente el peaje, pese a la realización de obras que entorpecen una circulación fluida".

En este sentido, la decisión insiste en que no se alertó a los conductores sobre los perjuicios causados por las obras de ampliación y que "pese a la defectuosa prestación del servicio" no pudieron "decidir, al no haber dispuesto de la información pertinente sobre la incidencia del tráfico". Sin embargo, la concesionaria cobró "íntegramente el peaje" pese a que en los más de tres años de obras hubo unas 200 retenciones de las que 81 eran "de especial relevancia" al superar la hora y media de atasco.

El tribunal ha estimado la demanda presentada por la Fiscalía contra la concesionaria por esta práctica "abusiva" de hacer pagar el peaje completo y mantener las tarifas, lo que vulneraba derechos de los conductores. "El derecho al cobro del peaje nace de la efectiva prestación del servicio de autopista, entendido como un desplazamiento seguro, fluido y regular", recuerda la sentencia y añade que "cuando las condiciones objetivas impiden dicho uso, la percepción íntegra del peaje carece de causa legítima".

Reclamación de devolución

Tras conocerse la decisión del Supremo, la Unión de Consumidores de Asturias ha pedido a Aucalsa la devolución de los peajes cobrados en la autopista AP-66 (Huerna), que une Asturias y León, durante periodos de obras. Consideran que su situación es "idéntica" a la recogida en la sentencia del Supremo sobre AP-9 en Galicia y por eso reclaman la devolución del pago por un servicio que "no se presta", ha apuntado.