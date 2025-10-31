Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agua residual transformada

El uso de agua regenerada se extiende en la agricultura del Baix Llobregat

El proyecto Agreen ha demostrado científicamente que los cultivos regados con agua regenerada tienen una calidad similar a los regados con agua del río

De las cloacas al grifo: Catalunya tratará de convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río

Depuradora de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Depuradora de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). / El Periódico

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Un estudio desarrollado durante los dos últimos años por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en el Parque Agrario del Baix Llobregat, ha confirmado que el agua regenerada puede ser una alternativa viable para el riego agrícola. Los ensayos han evaluado su rendimiento agronómico, su seguridad y su impacto ambiental en distintos cultivos de la zona.

El proyecto, denominado Agreen, ha contado con la participación de la UPC, el centro tecnológico Cetaqua y la empresa Aigües de Barcelona, y se ha centrado en comparar el uso de agua regenerada procedente de las depuradoras de Gavà-Viladecans y del Baix Llobregat con fuentes convencionales como el acuífero o el propio río Llobregat. Los resultados apuntan a que el agua regenerada cumple con los estándares de calidad establecidos por el Real Decreto 1085/2024 sobre reutilización del agua, y que los cultivos regados con este recurso presentan un desarrollo y una calidad similares, e incluso en algunos casos superiores, a los obtenidos con agua convencional.

Nitrógeno y fósforo

Además, se ha observado que la presencia natural de nutrientes como nitrógeno y fósforo en el agua regenerada puede reducir entre un 5% y un 10% la necesidad de fertilizantes, lo que supondría un ahorro económico y una disminución del impacto ambiental asociado. La investigación se enmarca en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del territorio.

Noticias relacionadas y más

En zonas agrícolas como el Baix Llobregat, donde el agua es un factor limitante, el uso de recursos alternativos como el agua regenerada se perfila como una vía para aumentar la resiliencia del sistema productivo sin comprometer la sostenibilidad ambiental. El proyecto ha sido presentado en el Agròpolis con la participación de AgrotechUPC, el Ayuntamiento de Viladecans, Cetaqua, Aigües de Barcelona y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, con el objetivo de debatir el papel que puede tener la reutilización del agua en la agricultura del futuro.

