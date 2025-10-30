Inteligencia artificial
Xavier Marcet, consultor: "Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir"
El prestigioso empresario y profesor recomienda que los juniors estén en contacto directo con los compañeros de más edad para aprender de ellos e impregnarse de su cultura empresarial.
R. Tortosa
El prestigioso conferenciante Xavier Marcet, empresario, consultor, ensayista y profesor, subrayó el viernes en el Bages que la Inteligencia Artificial (IA) generativa supone una amenaza más grave para ciertos jóvenes que para las personas mayores, en contra de la creencia popular.
En medio de la sorpresa que esta afirmación causó entre el auditorio, los participantes y asistentes a la jornada Manresa Futur, organizada por el Ayuntamiento de la capital de la Cataluña central con la colaboración de UManresa, argumentó: “Con el boom digital, las personas tenían que adaptarse a la tecnología. Ahora ocurre lo contrario, ya que es la tecnología la que se adapta a nosotros, las personas”.
Desde su punto de vista, este factor contribuirá a integrar a los séniores que se esfuercen por no quedarse atrás. “En cambio, se equivocan, y mucho, los jóvenes que, precisamente porque los avances digitales lo hacen posible, solo quieren estar en su casa teletrabajando. Sé que una idea como esta puede sonar poco correcta”, añadió.
En opinión de Marcet, con una amplia experiencia en centros de innovación de referencia mundial, como Silicon Valley o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, este es el tipo de personal “que más necesita ir al trabajo, estar en contacto con los compañeros, impregnarse de sus conocimientos”.
“Estos jóvenes pueden ser expulsados del sistema porque son fáciles de sustituir”, advirtió. Para el consultor, ellos son un claro ejemplo de la “cultura de la formación en las empresas”. “Lo importante es aprender, no formarse. Aprender requiere esfuerzo, a diferencia de acumular cursos de formación”, aseguró.
Y concluyó: “Manresa y el Bages serán relevantes en la medida en que encuentren a las personas que lideren la transformación. No nos debe preocupar tanto la manera de hacer las cosas (know-how), sino quién puede llevarlas a cabo (know-who)”.
