Seis razones para suscribirte a EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales

Suscripción El Periódico. / EL PERIÓDICO

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, EL PERIÓDICO redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).

1. Acceso ilimitado a todos los contenidos

La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, seguimientos de la información local del área de Barcelona y Tarragona, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

2. Newsletters exclusivas de contenido especializado

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Además de la oferta ya existente, en la que destacaban La newsletter del director, Imperdibles o la dedicada a Mamás y papás, ahora sumamos una oferta de boletines exclusivos para suscriptores: Primera Edición Suscriptores, en la que encontrarás un avance de la edición impresa; Ernesto Ekaizer, donde podrás leer los últimos análisis e investigaciones de este periodista periodista, o +Narrativas, con todos los especiales multimedia que publicamos.

3. Pasatiempos renovados

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

4. Una App renovada y más premium

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles (en iOS y Android). Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...

5. Un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde EL PERIÓDICO agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

6. Oferta de relanzamiento: 60% de descuento

Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.

Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.

La vacunación contra la gripe en Catalunya crece un 32% en sus cinco primeras semanas

La Policía Nacional entra en un colegio de Alicante para investigar el acoso escolar a un niño

Seis razones para suscribirte a EL PERIÓDICO

Andalucía confirma un segundo caso de fiebre del Nilo y mantiene bajo estudio otro posible contagio en Sevilla

La fiesta de Halloween en Belchite llegará a los tribunales: "Pretendían pisotear los huesos de las víctimas"

Pol Estrada: "Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia"

Juana Rivas pide acabar con “el circo” e insiste en que su hijo ha sido maltratado por su exmarido

Catalunya necesitaría crear casi 170 nuevos grupos de 1º de ESO para poder bajar las ratios a 25