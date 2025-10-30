Seis razones para suscribirte a EL PERIÓDICO
EL PERIÓDICO refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales
En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, EL PERIÓDICO redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).
1. Acceso ilimitado a todos los contenidos
La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, seguimientos de la información local del área de Barcelona y Tarragona, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.
2. Newsletters exclusivas de contenido especializado
Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Además de la oferta ya existente, en la que destacaban La newsletter del director, Imperdibles o la dedicada a Mamás y papás, ahora sumamos una oferta de boletines exclusivos para suscriptores: Primera Edición Suscriptores, en la que encontrarás un avance de la edición impresa; Ernesto Ekaizer, donde podrás leer los últimos análisis e investigaciones de este periodista periodista, o +Narrativas, con todos los especiales multimedia que publicamos.
3. Pasatiempos renovados
A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.
4. Una App renovada y más premium
Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles (en iOS y Android). Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...
5. Un club con ofertas y descuentos exclusivos
Desde EL PERIÓDICO agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.
6. Oferta de relanzamiento: 60% de descuento
Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.
Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Una avería eléctrica en la infraestructura de Castelldefels provoca una nueva jornada caótica en las líneas R2, R2 Sud, R13 y R14
- La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
- El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo