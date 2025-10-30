Educación en Catalunya
La Sindicatura de Comptes cuestiona la poca planificación con la que se digitalizó la escuela catalana postcovid
Un informe del órgano fiscalizador del sector público de Catalunya confirma que "no existe un instrumento explícito de planificación de las actuaciones del programa de digitalización de las aulas catalanas", en el que se invirtieron casi 150 millones de euros
Un estudio de la Affac constata que la entrada de las 'BigTech' en la escuela vulnera los derechos de los niños
La Sindicatura de Comptes acaba de publicar un informe sobre el Programa para la Digitalización del Sistema Educativo financiado con fondos europeos Next Generation, que supuso una controvertida borrachera tecnológica de las aulas ahora en revisión. Un programa iniciado en 2021-en el marco de los planes de recuperación postpandemia- cuyo objetivo era la dotación de dispositivos digitales "conectados e interactivos" a al menos 300.000 estudiantes catalanes, equipar de pantallas táctiles al menos 240.240 aulas en centros públicos o subvencionados con fondos públicos y capacitar técnologicamente al profesorado de 18.342 centros.
El informe concluye que el plan, con una dotación económica de casi 150 millones de euros, se ha llevado a cabo -la tecnología efectivamente desembarcó en las aulas, y en noviembe del 2024 se había completado el reparto de portátiles-, pero confirma que no existe un instrumento explícito de planificación de las actuaciones del Programa. "No se establecieron objetivos operativos ni indicadores para medir la aportación del programa a la reducción de la brecha digital, y tampoco se realizó ninguna modificación del Plan de Educación Digital de Catalunya (PEDC), a pesar de la importancia de la inversión financiada por el programa", recoge el estudio de la sindicatura, que añade que "tampoco existe evidencia documental de los análisis realizados ni de las decisiones adoptadas sobre los elementos a adquirir y sobre sus destinatarios".
Poca participación de los centros
En la misma línea, la sindicatura señala que la participación de los centros educativos en la planificación "se limitó a escoger el tipo de panel digital y los elementos de robótica entre el catálogo determinado por la conselleria".
Dos de los millonarios expedientes de adjudicación se tramitaron con carácter urgente, "sin que, a juicio de la Sindicatura, quedaran suficientemente justificados los motivos de dicha urgencia"
En cuanto a la adquisición de los dispositivos, el informe destaca que dos de los expedientes se tramitaron con carácter urgente, "sin que, a juicio de la Sindicatura, quedaran suficientemente justificados los motivos de dicha urgencia, y apunta que hubo un "número muy reducido de licitadores" (en dos expedientes y en un lote de otro expediente solo participaron dos licitadores, que fueron los mismos en todos los casos), y los cuatro expedientes se adjudicaron a dos empresas. "Esta reducida concurrencia podría ser consecuencia del diseño de los lotes, de elevado volumen", añade el informe.
Café para todos
Pese a que uno de los objetivos de los fondos europeos eran reducir la brecha digital ensanchada por la pandemia, el informe de la sindicatura advierte de que "las evidencias disponibles indican que no se realizó un análisis de vulnerabilidad del alumnado que permitiera priorizar la dotación de dispositivos al alumnado vulnerable de los centros sostenidos con fondos públicos, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial".
De los casi 150 millones del plan, 21 se han invertido en al dotación de dispositivos portátiles, 126 en "aulas digitales" y 3 en "capcitación del profesorado", con el objetivo de "aumentar gradualmente el índice de profesorado que acredita la competencia digital docente, entendida como una competencia clave del siglo XXI".
