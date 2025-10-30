Andalucía confirma un segundo caso de fiebre del Nilo y mantiene bajo estudio otro posible contagio en Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves en el Parlamento andaluz de la confirmación del segundo caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en Andalucía durante esta temporada, mientras el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) estudia un nuevo posible contagio de una persona hospitalizada en el Hospital Universitario Virgen Macarena. El titular de Sanidad ha subrayado que, pese a los recientes casos, los contagios humanos han disminuido drásticamente respecto al año pasado y ha llamado a mantener la vigilancia y la prevención ante la persistencia de mosquitos portadores del virus.

Casos confirmados y zonas en alerta

El primero de estos casos se trata de un hombre de Morón de la Frontera que padece una meningitis vírica causada por el virus del Nilo occidental, mostró los primeros síntomas el pasado martes y evoluciona favorablemente. El segundo caso, en investigación, es un paciente hospitalizado en el Macarena procedente de La Rinconada, informa la Consejería de Salud en un comunicado.

Este caso eleva a dos el número de personas con FNO esta temporada en Andalucía, a las que se une un caso probable y otro en investigación. En concreto, el caso confirmado de un adulto en Mojácar (Almería) y un caso probable de un menor en Andújar (Jaén).

"Ambos superaron la enfermedad sin secuelas", ha subrayado el consejero, destacando la reducción de casos frente a los 109 contagios y 11 fallecimientos del año pasado.

Morón y Guadalcázar, municipios en alerta

La Consejería de Sanidad ha declarado Morón de la Frontera como área en alerta durante cuatro semanas consecutivas, hasta el 26 de noviembre, mientras se analiza la situación en La Rinconada.

Asimismo, el municipio cordobés de Guadalcázar también ha sido declarado área en alerta tras detectarse mosquitos culex pipiens portadores del virus del Nilo occidental en una trampa de la Diputación de Córdoba, situada a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano.

La red de vigilancia ha capturado mosquitos con VNO en trampas situadas en los municipios sevillanos de Utrera y Benacazón, que mantendrán el nivel de riesgo alto.

Refuerzo del sistema de vigilancia entomológica

Ante el incremento de positividad en trampas durante octubre, Sanz ha instado a no bajar la guardia y ha anunciado que la Consejería mantendrá una red de trampas centinelas durante el otoño e invierno, ya que las altas temperaturas favorecen la circulación de mosquitos.

El consejero ha agradecido la colaboración ciudadana y el trabajo de ayuntamientos y diputaciones, destacando la actualización del Programa de Vigilancia y Control de Vectores 2025, dotado con 1,2 millones de euros, que amplía la cobertura a todos los municipios andaluces y eleva el número de trampas de 27 en 2024 a 201 en 2025.