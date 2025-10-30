Pruebas exprés para comprobar la edad real de los menores migrantes en Ibiza

Muchos menores extranjeros no acompañados llegan a Ibiza y Formentera sin ninguna documentación que confirme su nacionalidad o su edad, por lo que en los casos dudosos las autoridades se ven obligados a realizar pruebas que confirmen los años que dicen tener.

Se trata de pruebas radiológicas y dentales, pero también de la simple observación que realizan los forenses encargados de realizarlas. «Si las pruebas dan una horquilla de edad entre 17 y 23 años, el protocolo obliga al forense a dictaminar que esa persona tiene 17 años», explica la educadora Raquel Ríos, durante el X Encuentro de agentes sociales organizado por Cáritas en Ibiza.

Según cuenta, estas pruebas, que originalmente fueron diseñadas para determinar la edad de cadáveres, se realizan en Ibiza con mucha más celeridad que en otros lugares de España. «Se hacen bastante rápido. A veces se tiene el resultado en el mismo día y nunca tardan más de una semana. En otras comunidades tardan meses», asegura.

La picaresca también aparece en estos procesos: «Hay quien dice que es menor porque alguien le habrá dicho que es mejor decir eso. Cuando conoce la rutina diaria y no le gusta, alguno saca un documento donde dice que es mayor de edad», narra la educadora, y añade que la barrera idiomática, ya que son mayoritariamente francófonos, también dificulta una mayor integración.