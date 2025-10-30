Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 31 de octubre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 31 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Una avería eléctrica en la infraestructura de Castelldefels provoca una nueva jornada caótica en las líneas R2, R2 Sud, R13 y R14
- La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
- El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo