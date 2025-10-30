Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La portada de EL PERIÓDICO del 31 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 31 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 31 de octubre de 2025 / 5

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 31 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  2. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  5. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  6. Una avería eléctrica en la infraestructura de Castelldefels provoca una nueva jornada caótica en las líneas R2, R2 Sud, R13 y R14
  7. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  8. El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo

El cáncer de colon en varones de 20 a 29 años aumenta un 14% al año en España

Uno de cada cuatro médicos se jubilará en la próxima década: "Urge planificar para cubrir especialidades"

La auditoría sobre la DGAIA detecta "deficiencias en la gestión" de las prestaciones a extutelados

Carmen García, psicóloga, revela el gesto que evidencia baja autoestima: "Configura un estado de estrés crónico del que cada vez cuesta más salir"

Moncloa ve en el cambio climático una "amenaza existencial" para España que ya ha costado 20.000 muertos y 30.000 millones

Catalunya congela la ampliación de cribados de cáncer de colon y mama por falta de Presupuestos y profesionales

