Pol Estrada: "Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia"

Estoy un poco incómodo. ¿Qué se le puede preguntar a un compañero de trabajo?

Podría preguntar quién pagará el café que estamos tomando.

¿Y quién lo pagará?

Quizá sería más lógico que lo pagara yo.

Soy de una generación que justo ahora se incorpora al mundo laboral, y estamos perdiendo perspectivas de futuro sin ni siquiera haber aportado nuestro granito de arena a la sociedad

O pasar la factura al diario.

Eso está bien pensado.

¿Los árboles no merecen ser talados para hacer libros?

Si el libro es malo, no se lo merecen, no hace falta sacrificar la vida de ningún árbol. Pero tampoco se merecen que les caiga un rayo y los haga pedazos. Ni tampoco se merecen un incendio, y menos si es provocado. De hecho, con el título quería hacer referencia a las desgracias, tragedias y cambios de rumbo que da el mundo. Por ejemplo, yo soy de una generación que justo ahora se incorpora al mundo laboral, y estamos perdiendo perspectivas de futuro sin ni siquiera haber aportado nuestro granito de arena a la sociedad.

¿Considera que su generación todavía no ha aportado nada?

Diría que, de momento, no. Diría que el mundo está como está por culpa de la generación de mis padres, que es la generación que mejor ha vivido en la historia de la humanidad.

¿Me está señalando?

No se sienta incluido, pero edad para ser mi padre, la tiene.

Si te estiras, se te pasan las ganas de cagar. Debe tener que ver con la gravedad. Pruébelo. El día que tenga muchas ganas, estírese

No se pase, Estrada.

¡Son ustedes la generación que mejor ha vivido! Me parecería un éxito para la humanidad que hubiera otra generación que viviera tan bien como los 'boomers'. ¡Si lo tienen todo pagado!

Observe que he leído el libro: ¿qué hace cuando se está meando y no tiene cerca un baño?

Quizá lo hago en un árbol, aunque no se lo merezca. Depende de los nutrientes que tenga lo que haya comido, vaya, supongo, no sé cómo funciona. Con todo lo que comemos ultraprocesado, seguro que es pis de mala calidad. Ahora bien, si tiene ganas de cagar, hay que estirarse.

Lo que estoy aprendiendo hablando con usted, no tiene precio.

Si te estiras, se te pasan las ganas de cagar. Debe tener que ver con la gravedad. Pruébelo. El día que tenga muchas ganas, estírese. Lo complicado es, depende de dónde esté, encontrar un sitio para estirarse. Y generalmente, donde hay un sitio para estirarse, también hay un sitio para cagar.

Yo estudié en la facultad de Letras, y tengo la sensación de que mi vida académica, eso de hincar los codos y esforzarme por aprender —salvo alguna asignatura— se acabó en el bachillerato

¿En la universidad hay alumnos muertos, como en uno de sus cuentos?

Más bien los mata la propia universidad, solo con entrar. Yo estudié en la facultad de Letras, y tengo la sensación de que mi vida académica, eso de hincar los codos y esforzarme por aprender —salvo alguna asignatura— se acabó en el bachillerato. En la universidad, mis padres me pagaron los cursos y yo dejé que pasara el tiempo. Hasta que un día me gradué. Pero en la universidad no aprendí gran cosa.

Quizá aprendió cosas de la vida...

Ya venía bastante curtido del pueblo. Entre los que eran de Girona ciudad, sí que alguno se desmadró más de la cuenta.

Quiero creer que el cuento sobre erecciones tremendas es un farol.

Es un farol total. Dicen que hoy en día se folla menos que nunca.

¿Lo sabe por las encuestas o por experiencia propia?

Hablo en general. Mi vida sexual es bastante satisfactoria, tengo pareja desde hace tiempo y... voy tirando.

Como soy poco ambicioso, imagino que quien compre el libro serán familiares y amigos, así que no les puedo llamar subnormales.

Tener pareja desde hace tiempo es precisamente lo que hace que se folle poco.

Eso es verdad, pero si no se conserva la vida sexual, se acaba todo lo demás.

¿Está haciendo un llamamiento a practicar sexo?

Dicen que faltan niños, ¿no? Que follen, pero con cabeza y entendimiento.

En uno de los textos, afirma que el lector no es subnormal. ¿Está seguro?

Quiero pensar que no. Me gustaría que a la gente que lea el libro, le guste. Y como soy poco ambicioso, imagino que quien compre el libro serán familiares y amigos, así que no les puedo llamar subnormales.

¿Los calvos también pueden tener romances?

La mejor manera de saber si un hombre es guapo, es que se quede calvo. Porque si es guapo calvo, es guapo de verdad. Hay calvos muy atractivos, como Guardiola...

Las horas en catalán son muy bonitas, pero si tiene que impedir que haya quien se atreva a hablar en catalán, o si uno tiene que romperse la cabeza para decir qué hora es, no pasa nada por decir “las dos y media”

¿Me ha parecido que me señalaba?

Usted tiene pinta de rompecorazones.

¿Le gustan las bodas?

No, de esos ritos me hace más ilusión la despedida de soltero que la boda. Casi que me casaría por la despedida de soltero. Pero bueno, ahora hay muchas maneras de casarse: la gran boda o la sencilla, por la iglesia o en el juzgado... No me gustan las bodas tradicionales, pero hay suficientes opciones para que, si un día tiene que pasar, pase aunque sea de puntillas.

En un cuento escribe “són les dues i mitja”. ¿Ya nadie dice las horas en catalán?

Tiene razón, no sé por qué lo escribí así. Probablemente se está perdiendo un poco eso de decir las horas en catalán. De hecho, sería bonito si todo el mundo lo hiciera bien, pero si hay que esforzarse demasiado, no sé si vale la pena. La cuestión es entendernos.

No diga eso, que los talibanes de la lengua se le echarán encima.

Yo mismo me considero un poco así. Pero la lengua evoluciona, aunque el castellano y el francés ocupen el dominio lingüístico del catalán, podemos sacar avances de esas lenguas. No hace falta ser purista; de hecho, adoptamos anglicismos que tienen alternativa en catalán. El catalán es una lengua rica, no necesita mirarse en otras. En resumen: las horas en catalán son muy bonitas, pero si tiene que impedir que haya quien se atreva a hablar en catalán, o si uno tiene que romperse la cabeza para decir qué hora es, no pasa nada por decir “las dos y media”.

Escribiré un cuento sobre la redacción de un diario cuando no trabaje en la redacción de un diario

¿Cuándo escribirá un cuento sobre la redacción de un diario?

Cuando no trabaje en la redacción de un diario. Eso de hacer enfadar a la gente lo hace usted, a mí me costaría. Me sabe mal si alguien puede ofenderse con lo que escribo. Me importa lo que los demás piensen de mí, quizá son cosas de la edad.

Llega un momento en que eso resbala.

Espero que me llegue, viviría más tranquilo.