Interior propone mejorar los centros logisticos en el territorio ante casos de emergencia como temporales

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicado que tras la gestión del temporal en Terres de l'Ebre de las últimas semanas, que obligó a cortar carreteras inundadas y evitar el paso de personas que iban con sus vehículos, se ha constatado que se puede mejorar en la asistencia de estos desplazados. Ante la Comisión d'Interior y Seguridad Pública del Parlament, Parlon ha indicado que se estudia colocar centros de logística en el territorio para tener avituallamiento y elementos de mínima atención a estas personas que deben resguardarse ante una emergencia.

En concreto, la consellera ha explicado que hay personas que pasaban por los municipios como l'Aldea, Ulldecona, Amposta, Alcanar o Freginals que se vieron afectadas por el temporal y que los actuales centros de logística ante emergencias están más lejos, por lo que la ayuda tardó en llegar ante carreteras impracticables. Por eso, ante una previsión de una situación de emergencia, como es inestabilidad meteorológica cambiante, se debe tener previsto almacenes de avituallamientos.

Parlon también ha destacado que otra medida ante avisos de emergencia es colocar a equipos de seguridad y rescate, como Mossos d'Esquadra o bomberos, en las zonas que pueden quedar afectadas, para que no queden "aislados" y la "ayuda sea más rápida". En este sentido ha remarcado la rápida actuación de Mossos y Servei Català de Trànsit en la zona de Terres de l'Ebre tras el último temporal para desviar el tráfico hacia vías más seguras, como la AP-7, ante inundaciones, ya que algunas carreteras quedaron impracticables.

La consellera ha asegurado que el sistema de alertas actual, el 'Es Alert', es un buen mecanismo para avisar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia, además de que aumenta "la consciencia de la autoprotección en momentos de crisis", ya que quien recibe el aviso se prepara para lo que está por llegar.

En esta misma comisión del Parlament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado que el próxímo martes el Govern aprobará la flexibilización de las ayudas destinadas a municipios para paliar los daños del temporal del 12 de octubre en Terres de l'Ebre. De esta forma, los ayuntamientos recibirán los fondos más rápidamente para empezar los trabajos de recuperación y rehabilitación lo antes posible. Dalmau señala que luego se liquidará estas ayudas a posteriori en el presupuesto en "un principio de confianza mutua entre instituciones".