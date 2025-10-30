Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PATRIMONIO CULTURAL

El histórico Café Gijón cambia de manos y reabrirá en enero: "Conservará la esencia"

El Grupo Cappuccino, que gestiona cafeterías en varias ciudades españolas, adquiere a la familia Escamilla uno de los símbolos culturales de Madrid

El Gran Café Gijón.

El Gran Café Gijón. / Jesús Hellín / Europa Press

Javier Niño González

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Café Gijón, uno de los restaurantes centenarios de Madrid, es también un referente cultural y parte esencial del alma de la capital. Por sus mesas han pasado generaciones de escritores y fue escenario de las célebres tertulias literarias de autores como Pío Baroja, Camilo José Cela, Ramón María del Valle-Inclán o Gerardo Diego, entre otros. Con más de 127 años de historia desde su fundación en 1888, varios propietarios han dejado su impronta en un local que, a partir de enero, encara una nueva etapa.

El Grupo Cappuccino, una cadena de cafeterías y restaurantes con locales en varias ciudades españolas, ha adquirido el Café Gijón a la familia Escamilla, propietaria del mismo desde 1997.

Ubicado entre Cibeles y Colón, en el número 21 del Paseo de Recoletos, la mítica cafetería afronta ahora “una nueva etapa” tras su adquisición por este grupo, que gestiona el Cappuccinos Grand Café frente a la madrileña Puerta de Alcalá. También cuenta con otros establecimientos del mismo nombre en Valencia, Sevilla, Marbella, Ibiza o Mallorca, además de restaurantes especializados en sushi y marisco.

En cuanto al Café Gijón, los nuevos dueños prevén poder reabrirlo en enero y aseguran que mantendrá su carácter histórico y su identidad. “Conservará la esencia que le ha acompañado a lo largo de su historia”, han señalado desde el grupo de restauración, que ha mostrado su “satisfacción por la operación llevada a cabo y la ilusión en el proyecto”.

La operación “abre un nuevo capítulo para uno de los locales más emblemáticos de la capital”, asegura en un comunicado Busquets Gálvez, la consultora inmobiliaria que ha asesorado la venta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  2. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  5. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  6. Una avería eléctrica en la infraestructura de Castelldefels provoca una nueva jornada caótica en las líneas R2, R2 Sud, R13 y R14
  7. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  8. El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo

Ahmed Younoussi, el menor migrante que se convirtió en actor llega a Zaragoza: "No creo que a España le venga grande acoger a 1.000 menores"

Ahmed Younoussi, el menor migrante que se convirtió en actor llega a Zaragoza: "No creo que a España le venga grande acoger a 1.000 menores"

El genoma de la avena, uno de los cereales más populares y sanos, descifrado por completo

El genoma de la avena, uno de los cereales más populares y sanos, descifrado por completo

El Hospital de Sant Pau pionero en el tratamiento a pacientes con temblor esencial

El Hospital de Sant Pau pionero en el tratamiento a pacientes con temblor esencial

Sant Pau incorpora ultrasonidos para tratar el temblor del párkinson sin cirugía

Sant Pau incorpora ultrasonidos para tratar el temblor del párkinson sin cirugía

Blanquerna-URL obtiene el visto bueno del Consejo de Universidades para el nuevo grado en Medicina

Blanquerna-URL obtiene el visto bueno del Consejo de Universidades para el nuevo grado en Medicina

Un juez prohíbe a dos carteristas usar el transporte público de Tarragona durante un año por robar a los usuarios del bus

Un juez prohíbe a dos carteristas usar el transporte público de Tarragona durante un año por robar a los usuarios del bus

El machismo se viraliza entre los 'influencers': los mensajes sexistas registran 5 millones de clics frente a 52.000 feministas

El machismo se viraliza entre los 'influencers': los mensajes sexistas registran 5 millones de clics frente a 52.000 feministas

Fuga inesperada en Misisipi: un mono de laboratorio suelto genera alarma

Fuga inesperada en Misisipi: un mono de laboratorio suelto genera alarma