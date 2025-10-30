PATRIMONIO CULTURAL
El histórico Café Gijón cambia de manos y reabrirá en enero: "Conservará la esencia"
El Grupo Cappuccino, que gestiona cafeterías en varias ciudades españolas, adquiere a la familia Escamilla uno de los símbolos culturales de Madrid
Javier Niño González
El Café Gijón, uno de los restaurantes centenarios de Madrid, es también un referente cultural y parte esencial del alma de la capital. Por sus mesas han pasado generaciones de escritores y fue escenario de las célebres tertulias literarias de autores como Pío Baroja, Camilo José Cela, Ramón María del Valle-Inclán o Gerardo Diego, entre otros. Con más de 127 años de historia desde su fundación en 1888, varios propietarios han dejado su impronta en un local que, a partir de enero, encara una nueva etapa.
El Grupo Cappuccino, una cadena de cafeterías y restaurantes con locales en varias ciudades españolas, ha adquirido el Café Gijón a la familia Escamilla, propietaria del mismo desde 1997.
Ubicado entre Cibeles y Colón, en el número 21 del Paseo de Recoletos, la mítica cafetería afronta ahora “una nueva etapa” tras su adquisición por este grupo, que gestiona el Cappuccinos Grand Café frente a la madrileña Puerta de Alcalá. También cuenta con otros establecimientos del mismo nombre en Valencia, Sevilla, Marbella, Ibiza o Mallorca, además de restaurantes especializados en sushi y marisco.
En cuanto al Café Gijón, los nuevos dueños prevén poder reabrirlo en enero y aseguran que mantendrá su carácter histórico y su identidad. “Conservará la esencia que le ha acompañado a lo largo de su historia”, han señalado desde el grupo de restauración, que ha mostrado su “satisfacción por la operación llevada a cabo y la ilusión en el proyecto”.
La operación “abre un nuevo capítulo para uno de los locales más emblemáticos de la capital”, asegura en un comunicado Busquets Gálvez, la consultora inmobiliaria que ha asesorado la venta.
