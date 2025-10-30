La Fundación Maragall impulsa el desarrollo de un algoritmo para anticiparse al alzhéimer

La Fundación Pasqual Maragall impulsa un proyecto para anticiparse al mal de Alzheimer mediante el desarrollo de un algoritmo predictivo capaz de detectar a las personas con mayor riesgo, incluso antes de que aparezcan los primeros signos de deterioro cognitivo.

Según ha informado la entidad, el nuevo proyecto ALFA10 está impulsado por el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall.

El proyecto busca transformar el abordaje del alzhéimer al facilitar su detección precoz, mejorar la selección de candidatos para ensayos clínicos y abrir la puerta a tratamientos personalizados. La llegada de los primeros tratamientos capaces de frenar la progresión del alzhéimer ha abierto una nueva etapa en el abordaje de la enfermedad, pero su eficacia depende en gran medida de aplicarlos a tiempo.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico se produce cuando el daño cerebral ya es irreversible. ALFA10 quiere cambiar este paradigma para poner el foco en la fase preclínica de la enfermedad -cuando aún no hay síntomas-, creando herramientas que permitan intervenir antes y con mayor eficacia.

En este sentido, ALFA10 va un paso más allá del Estudio ALFA, impulsado en 2013 por la Fundación “la Caixa” y desarrollado por el BBRC, que permitió reclutar a más de 2.700 voluntarios sanos de entre 45 y 75 años con el fin de estudiar los cambios biológicos y cognitivos tempranos relacionados con el alzhéimer. A lo largo de estos años, muchos de ellos han participado en diferentes evaluaciones y estudios complementarios, contribuyendo a generar una valiosa base de datos y muestras biológicas.

Continuar la investigación de 2013

Ahora, ALFA10 da continuidad a esa investigación; en lugar de reclutar a nuevas personas, el proyecto ha recontactado con los participantes originales para continuar su seguimiento y profundizar en la evolución de su salud cerebral.

El desarrollo del algoritmo predictivo de ALFA10 se estructura en tres fases principales: La primera consiste en la recopilación y análisis de datos, que incluirá nuevos biomarcadores en sangre junto con variables clínicas y cognitivas de los participantes, analizados en los laboratorios del BBRC. En una segunda fase, toda esa información se integrará con los datos históricos recopilados durante casi quince años para crear un modelo predictivo capaz de estimar con precisión el riesgo individual de padecer alzhéimer.

Finalmente, el proyecto se orientará a la prevención y el tratamiento, con el objetivo de identificar perfiles de riesgo y facilitar el desarrollo de terapias personalizadas, acercando la prevención a la práctica clínica y reduciendo el impacto de la enfermedad antes de que cause daños cerebrales irreversibles. La Fundación ha puesto en marcha una campaña que tiene como meta alcanzar los 250.000 euros necesarios para seguir desarrollando el proyecto.