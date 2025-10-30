Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ha dimitido de sus cargos

Detenido un concejal de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) por presunto maltrato en el hogar

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un concejal de Som Voltregà --asociada a ERC-- del Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona, Barcelona) acusado de un presunto delito de violencia en el ámbito del hogar, ha podido confirmar Europa Press.

Según ha avanzado 'ElCaso', el arresto del hombre de 40 años se produjo el 25 de octubre pasadas las 21 horas, y pasó a disposición judicial al día siguiente. En el momento de la presunta agresión, había menores en el domicilio.

Fuentes de ERC han explicado que el hombre, que ejercía de concejal de medio ambiente, se desvinculó del partido tras los hechos, y la formación le abrió un expediente disciplinario, que espera resolver pronto porque ya no hay vinculación con el cargo electo.

El ayuntamiento de Sant Hipòlit ha publicado un comunicado en el web municipal en que condena el "caso de violencia doméstica" en el municipio. Añade que los hechos "han sido reconocidos judicialmente" y el consistorio manifiesta una condena "total" de unos hechos "intolerables y sin calificativos". El consistorio muestra el "apoyo incondicional" a la familia afectada y asegura que seguirá haciendo "todos los posibles porque hechos como estos dejen de estorbar la convivencia y la paz que toda persona se merece".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  2. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  5. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  6. Una avería eléctrica en la infraestructura de Castelldefels provoca una nueva jornada caótica en las líneas R2, R2 Sud, R13 y R14
  7. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  8. El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo

La Fundación Maragall impulsa el desarrollo de un algoritmo para anticiparse al alzhéimer

La Fundación Maragall impulsa el desarrollo de un algoritmo para anticiparse al alzhéimer

Ya hay fecha para la entrada en vigor de la ZBE de Lleida

Ya hay fecha para la entrada en vigor de la ZBE de Lleida

Olvídate de lo que has oído sobre la ansiedad: no es solo miedo, es desconexión

Olvídate de lo que has oído sobre la ansiedad: no es solo miedo, es desconexión

El misterio del lince ibérico blanco que se ha hecho viral ¿Por qué tiene ese color?

El misterio del lince ibérico blanco que se ha hecho viral ¿Por qué tiene ese color?

Pruebas exprés para comprobar la edad real de los menores migrantes en Ibiza

Pruebas exprés para comprobar la edad real de los menores migrantes en Ibiza

El Gobierno alerta de que el cambio climático es "la gran amenaza existencial" de España

El Gobierno alerta de que el cambio climático es "la gran amenaza existencial" de España

El 80% de empresas españolas cuenta con planes de diversidad pero solo el 59% evalúa los resultados, según un estudio

El 80% de empresas españolas cuenta con planes de diversidad pero solo el 59% evalúa los resultados, según un estudio

Detenido un concejal de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) por presunto maltrato en el hogar

Detenido un concejal de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) por presunto maltrato en el hogar