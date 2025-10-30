Ha dimitido de sus cargos
Detenido un concejal de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) por presunto maltrato en el hogar
EP
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un concejal de Som Voltregà --asociada a ERC-- del Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona, Barcelona) acusado de un presunto delito de violencia en el ámbito del hogar, ha podido confirmar Europa Press.
Según ha avanzado 'ElCaso', el arresto del hombre de 40 años se produjo el 25 de octubre pasadas las 21 horas, y pasó a disposición judicial al día siguiente. En el momento de la presunta agresión, había menores en el domicilio.
Fuentes de ERC han explicado que el hombre, que ejercía de concejal de medio ambiente, se desvinculó del partido tras los hechos, y la formación le abrió un expediente disciplinario, que espera resolver pronto porque ya no hay vinculación con el cargo electo.
El ayuntamiento de Sant Hipòlit ha publicado un comunicado en el web municipal en que condena el "caso de violencia doméstica" en el municipio. Añade que los hechos "han sido reconocidos judicialmente" y el consistorio manifiesta una condena "total" de unos hechos "intolerables y sin calificativos". El consistorio muestra el "apoyo incondicional" a la familia afectada y asegura que seguirá haciendo "todos los posibles porque hechos como estos dejen de estorbar la convivencia y la paz que toda persona se merece".
