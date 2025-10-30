Útimo trámite para el campus catalán
Blanquerna-URL obtiene el visto bueno del Consejo de Universidades para el nuevo grado en Medicina
El nuevo título, que obtuvo en septiembre la luz verde de la AQU, prevé su implantación en el curso 2026-2027
Jordi Riera, director general de la Fundació Blanquerna-URL: "Nuestro grado de Medicina contará con una red de siete hospitales universitarios"
El Govern negocia con las universidades catalanas el aumento de plazas de Medicina: objetivo 667 más
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) verificó favorablemente el pasado 30 de septiembre el plan de estudios del grado en Medicina presentado por Blanquerna-URL. El nuevo título, que prevé su implantación en el curso 2026-2027, acaba obtener también el visto bueno del Consejo de Universidades, órgano dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Con la luz verde de la institución encargada de la coordinación académica, cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria de los campus españoles queda culminado el proceso de evaluación de la nueva titulación.
El grado de Medicina es una apuesta decidida y estratégica de la Universitat Ramon Llull y liderada por la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, con la colaboración de IQS, La Salle, Esade, el Instituto Borja de Bioética y el Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer, todos ellos integrantes de la URL.
Red hospitalaria
El proyecto cuenta con el apoyo y compromiso de una importante red hospitalaria, como el grupo Quirónsalud (Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital El Pilar y Hospital Quirónsalud Badalona); Fundació Hospitalàries (Barcelona, Barcelona Nord, Martorell y Sant Boi); la Germanes Hospitalàries Research Foundation (FIDMAG), y los centros de salud CAP Vallcarca, CAP Sant Gervasi y EAP Dreta de l’Eixample – CAP Roger de Flor.
El título, explican fuentes del campus, está diseñado para ofrecer una formación integral basada en valores, conocimientos y competencias, que combina los avances tecnológicos y científicos más recientes con un enfoque humanista. Además, incorpora la metodología NEXUS de innovación docente, ya implantada con éxito en los centros de la Fundació Blanquerna.
Este grado apuesta por la formación de nuevos médicos y médicas que destaquen por su excelencia académica y humana, centrada en tres ejes: conocimiento científico y tecnológico, formación humanística y un máximo cuidado en la relación médico-paciente y compromiso con la atención integral de la persona y su salud a lo largo de toda la vida.
Con la incorporación de este nuevo grado en el curso 2026-2027, la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL amplía su actual oferta: Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, Farmacia (IQS-Blanquerna) e Ingeniería de la Salud (La Salle-Blanquerna).
