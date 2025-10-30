Catalunya necesitaría crear casi 170 nuevos grupos de 1º de ESO para poder bajar las ratios a 25

Catalunya necesitaría 169 nuevas aulas de 1º de ESO para cumplir con la nueva ratio de 25 alumnos por grupo en esta etapa educativa, prometida por el presidente Pedro Sánchez: 109 en la escuela pública y 60 en la concertada. Esta es una de las numerosas cifras puestas sobre la mesa por la Associació de Federacions de Famílies de Catalunya (aFFaC), entidad que representa la voz de 598.000 familias catalanas que confían la educación de sus hijos a la escuela pública, y que este jueves ha presentado el informe 'Anàlisi de l’inici del curs escolar 2025-2026 a Catalunya', en el que denuncian que la inversión en educación sigue por debajo de la media europea y española.

La oferta de plazas públicas de 1º de ESO no es suficiente ni para dar cabida a todo el alumnado que en sexto de primaria está en la pública con la ratio actual

Pese al sentimiento generalizado de crisis del sistema al que hay que hacer frente, en 2023 Catalunya invertía un 4,09% del PIB en educación, por debajo del 4,42% de la media española y del 4,66% de la europea, y muy lejos del 6% que marca la propia Ley de Educación de Catalunya (LEC). "En los nuevos presupuestos que ahora se negocian hay que poner el foco en educación", señala la directora de la aFFaC, Lidón Gasull, quien añade que, mientras Catalunya está por debajo de la media en inversión, está por encima en lo que se refiere al peso de la escuela privada-concertada en el conjunto del sistema.

Líderes en concertada

España es el cuarto Estado europeo con más escuela privada y privada-concertada, con un peso de esta del 31,9%, solo por debajo de Bélgica, Holanda y Malta.

En este contexto, y con la mirada puesta en I-3, la aFFaC advierte que desde el curso 2021-2022, la red pública presenta una pérdida de alumnado matriculado del 9,7%, mientras que la privada-concertada crece un 0,70%. "Dato muy importante en un momento de crisis demográfica -apunta Jordi de Carreras, presidente de la federación- y cuando está sobre la mesa el debate de la renovación de conciertos educativos”.

Problema estructural

La oferta de plazas públicas de 1ºde ESO no es suficiente ni para dar cabida a todo el alumnado que en sexto de primaria está en la pública. La falta de plazas públicas en primero de ESO es generalizada: 26 de 43 comarcas no pueden garantizar la continuidad educativa de todo el alumnado de sexto de primaria. Los casos más críticos son el Lluçanès (con cero plazas públicas), y comarcas como el Ripollès, el Barcelonès o la Garrotxa. "Teniendo en cuenta que ya no hay plazas con una ratio de 30, el sistema no está preparado para hacer frente a la bajada de ratio a 25 anunciada por Sánchez", señala Gasull, quien hace años que denuncia la sobreratio en unas aulas de secundaria tensionadas y cada curso más complejas. "La falta de plazas en primero de ESO estructural provoca masificación en la secundaria", advierten.

Principio de complementariedad

Así las cosas, la aFFaC ha presentado también este jueves su propuesta para una "revisión estratégica de los conciertos educativos", denunciando que la sobreoferta de plazas en la privada-concertada es un problema grave en la lucha contra la segregación escolar, como llevan también mucho tiempo señalando expertos educativos como Xavier Bonal o Adrián Zancajo. "La red privada-concertada está sobredimensionada teniendo en cuenta el principio de complementariedad que tendría que tener esta tipología de escuela. Es necesaria una revisión estratégica para volver a situar el sistema público en el lugar en el que tendría que estar", ha argumentado Gasull, detallando que más de la mitad de los municipios con doble red -donde convive escuela pública y concertada- tiene sobreoferta.

Se trata de hacer una planificación responsable. No dupliquemos la oferta donde no hace falta Jordi de Carreras — Presidente de la aFFac

Su "propuesta de mínimos" para la revisión de conciertos incluye el cierre de los 129 grupos sobrantes en I-3 en la privada-concertada según sus cálculos, elaborados a partir de la información pública de la conselleria.

A partir de ahí, proponen también que la revisión priorice los municipios en los que la oferta pública ya garantiza la escolarización universal (apelando al principio de complementariedad, la entidad entiende que esos grupos "no tienen sentido") y revisar los municipios y las zonas educativas donde la oferta privada-concertada supere la oferta pública. "Se trata de hacer una planificación responsable. No dupliquemos la oferta donde no hace falta”, ha zanjado De Carreras, quien ha señalado que la próxima renovación de conciertos será "un momento histórico".