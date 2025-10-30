Diversidad empresarial
El 80% de empresas españolas cuenta con planes de diversidad pero solo el 59% evalúa los resultados, según un estudio
Las compañías españolas apuestan por la diversidad, pero aún no convierten sus compromisos en resultados tangibles
Puig ingresa 1.250 millones de euros el tercer trimestre, un 6% más que hace un año
La diversidad en las empresas en España avanza aunque todavía hay camino por recorrer para transformar los compromisos en resultados medibles. Así, el 80% de las empresas dispone de planes o políticas de diversidad, pero solo el 59% evalúa periódicamente sus resultados y apenas el 9% vincula los avances en inclusión con la evaluación o incentivos de sus equipos.
Estas son algunas conclusiones del informe 'Termómetro de la Diversidad en España. Del compromiso a la acción: ¿Cómo cumplen las organizaciones la Carta de la Diversidad?', presentado esta semana por la Fundación Diversidad en la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid.
El estudio analiza el grado de cumplimiento de los diez principios de la Carta de la Diversidad, a partir de los datos de casi 1.000 organizaciones que agrupan a más de 1,4 millones de personas trabajadoras. La radiografía revela un fuerte compromiso institucional, pero un progreso desigual en la medición y gestión de la diversidad, equidad e inclusión (DE&I).
Así, el 82 % de las organizaciones ya incluye la DE&I en sus valores corporativos y códigos éticos, y nueve de cada diez directivos la consideran una prioridad estratégica. El informe también revela que hay un 46% de mujeres en la plantilla, aunque solo 30% en cargos directivos; 2,5% de personas con discapacidad, por encima del umbral legal (2%); un 10% de empleados de nacionalidad no española (inferior al promedio nacional del 14,2%); un 15,5% de menores de 30 años y un 13,1% mayores de 55, siete puntos por debajo de la media nacional; y un 62% de las empresas implementan medidas específicas para el colectivo LGTBI+.
El Termómetro de la Diversidad en España también refleja que las grandes corporaciones cuentan con estrategias estructuradas y equipos especializados, mientras que muchas pequeñas y medianas empresas todavía actúan por intuición. En concreto, el 70% de las grandes empresas fija objetivos concretos en materia de representación, frente al 40% de las pymes. Además, las grandes triplican la existencia de grupos internos de empleados o ERG ('Employee Resource Groups'): 74% frente a 32%.
"El compromiso con la diversidad ya no es una declaración de intenciones: forma parte de la estrategia de muchas empresas. El siguiente paso, y el más importante, es medir el impacto y convertir la DE&I en un eje central de la sostenibilidad y la innovación", destaca la directora general de Fundación Diversidad, Sonia Río.
Por su parte, la presidenta de Fundación Diversidad, Teresa Viejo, asegura que "el gran reto no está en decir que se apuesta por la inclusión, sino en demostrarlo con hechos y resultados medibles". "Necesitamos pasar del discurso a la acción. Solo así lograremos un cambio cultural duradero", ha apostillado.
Con más de 1.600 entidades adheridas, la Carta de la Diversidad (promovida en España por la Fundación Diversidad con el impulso de la Comisión Europea) posiciona al país en tercer lugar en compromiso con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diferencia en el mundo del trabajo, después de Francia y Alemania, ambos con más de 6.000 firmantes.
