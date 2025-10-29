La tecnología revoluciona el sector funerario y transforma el luto en Catalunya

La muerte se transforma en Catalunya. Lejos de las despedidas gélidas y las estructuras inmutables, el grupo funerario líder, Àltima, abraza una visión innovadora y profundamente sensible para acompañar el luto y el homenaje a los seres queridos. La personalización, la tecnología, la emoción a flor de piel y la sostenibilidad emergen como los pilares de una nueva era funeraria que busca ser un refugio de memoria y un apoyo integral para las familias.

El dolor de la pérdida, a menudo solitario y complejo, encuentra ahora nuevos caminos para expresarse. Esta humanización de los servicios funerarios refleja una sociedad que ya no quiere esconder la muerte, sino integrarla con dignidad y afecto. Ya no se trata solo de un último adiós, sino de crear un puente tangible y emocional hacia el recuerdo, convirtiendo las despedidas en auténticas celebraciones de la vida vivida. Y es precisamente en este contexto de nuevos ritos y formas de despedirse, donde la tendencia de la incineración se mantiene en aumento en Catalunya, donde casi el 52% de las familias optan por esta vía.

El nuevo ‘Memorial de la Luna’ apuesta por la tecnología y la emoción, ofreciendo columbarios personalizables. / Cedida/Àltima

Este cambio de hábitos ha impulsado a Àltima a reinventar los espacios funerarios. El ejemplo más palpable de esta metamorfosis es el nuevo ‘Memorial de la Luna’, en el tanatorio de Vilanova i la Geltrú (el Garraf). Este columbario urbano es un compendio de opciones: desde los 194 columbarios de piedra "más tradicionales" que proporcionan un reposo elegante y solemne, hasta los 98 con lápida de vidrio, que permiten mantener la memoria de los difuntos con el depósito de objetos personales. De este modo se puede crear un espacio propio y emotivo donde poner en relevancia el carácter y la personalidad de la persona difunta.

Pero la verdadera revolución yace en los 16 columbarios de vidrio con pantallas interactivas OLED. De este modo, las familias pueden proyectar imágenes personales y tener un lugar de recuerdo donde revivir momentos significativos de una manera única. Más allá de la tecnología, el ‘Memorial de la Luna’ ofrece una sala de homenaje reservable y la posibilidad de tener la urna en depósito permanente, lo que permite hacer uso de esta sala hasta cuatro veces el año. Este nuevo enfoque subraya que el homenaje y el vínculo con el difunto van mucho más allá del día de la despedida.

Àltima también pone el foco en el apoyo emocional durante el proceso de luto, sabiendo que un adiós no es solo un trámite, sino uno de los momentos más complejos de la vida. El Tanatorio de Àltima en la Ronda de Dalt (Barcelona), se ha estrenado el servicio gratuito de apoyo emocional al luto con perros de terapia. En colaboración con lo CTAC (Centro de Terapias con Canes), estos animales, acompañados de técnicos especializados, se mueven por los espacios comunes y pueden incluso acceder a las salas de velatorio si la familia lo solicita. La presencia animal, reconocida por su capacidad de confort, se convierte en una herramienta más para procesar un momento tan delicado, ofreciendo un consuelo incondicional y silencioso.

Un servicio gratuito de acompañamiento terapéutico con animales. / Cedida/ Àltima

Un Día de Todos los Santos para el recuerdo

Este año, por Todos los Santos, llega otra novedad de la mano de Àltima, con un fuerte componente poético y terapéutico: las ‘Cartas al Cielo’. Se han instalado buzones simbólicos en el Cementerio Comarcal de Rocas Blancas (el Papiol) y en el de Vilanova i la Geltrú, donde las familias pueden depositar textos, pensamientos o dibujos dirigidos a los difuntos. Esta iniciativa, pionera en todo España, no solo aporta consuelo, sino que funciona como una forma de escritura expresiva, una técnica utilizada en psicología para reducir síntomas de ansiedad, tristeza o estrés postraumático.

Su éxito previsible hará que los buzones se instalen de forma permanente en todos los cementerios de Àltima. Una iniciativa que va más allá de Todos los Santos, para que todo el que quiera deje su carta en cualquier momento del año. Además, se complementará con la futura posibilidad de adquirir kits que incluirán papel reciclado, bolígrafo, sobre y semillas de flores silvestres, convirtiéndose en un nuevo servicio de acompañamiento al luto. Esta propuesta materializa la emoción y la convierte en un gesto tangible de sanación.

La preocupación medioambiental también marca tendencia

Con el objetivo de minimizar el impacto de la flor cortada en estas fechas, y para ofrecer un recuerdo duradero, Àltima obsequiará a las familias con los conocidos como ‘Ramilletes de Todos los Santos’. Estos ramos de flor seca, aromáticos y elaborados con producto de proximidad son una ofrenda perdurable que las familias podrán recoger, previa solicitud, en varios tanatorios y cementerios (como el de Rocas Blancas, Vilanova i la Geltrú, o Sant Just Desvern, entre otros) para depositarlos en la sepultura de sus seres queridos.

Por otro lado, la opción ecológica de dispersión de cenizas se amplía. Después de la buena acogida al Cementerio de Las Pruelles (Sitges) en 2020, se ha inaugurado el Nuevo ‘Jardín de las Amapolas’ al Cementerio de Sant Just Desvern. Es un espacio de terreno ajardinado destinado a la inhumación de cenizas en urna biodegradable, situado al pie de una amapola de porcelana. Esta propuesta, que transmite la imagen poética de un amplio campo de amapolas rojas, se completa con la posibilidad de grabar el nombre del difunto en un Memorial.

El ’Jardín de las amapolas’, un espacio ajardinado para una despedida más amable y en contacto con la naturaleza. / Cedida/Àltima

Àltima, con más de 300 años de experiencia en el sector funerario, continúa gestionando una amplia diversidad de sepulturas tradicionales (panteones, tumbas o nichos). Además, la compañía catalana mantiene un fuerte compromiso con la multiconfesionalidad, ofreciendo espacios para sepulturas según las tradiciones de las diferentes religiones (católica, judía, musulmana, hindú, baha o china). La demanda crece año tras año demostrando la diversidad de servicios que ofrece. El servicio funerario actual es, pues, un mosaico de opciones que apelan a la memoria, la sostenibilidad y la necesidad de expresión emocional en el último adiós.