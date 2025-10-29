Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de octubre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 30 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de octubre de 2025

  1. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  2. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  5. La familia de Pol Cugat, el joven asesinado en una plantación de marihuana, pide otra vez a Google que le ayude a encontrar su cuerpo
  6. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  7. El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo
  8. La llegada de un tren de borrascas anticipa una semana de abundantes lluvias en toda España

El reto del almacenamiento energético, por Francisco de Castro

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de octubre de 2025

Máxima alerta en Huelva por el temporal: activados los avisos a los móviles y se recomienda no desplazarse

Vídeo | Impresionantes imágenes del temporal en Andalucía: Sevilla y Huelva, las más afectadas

Una víctima de Letur dice que el causante de la catástrofe es "quien omite su deber"

Una carta de amor de Naiara para Slim: "Es difícil educar lejos del dolor y la rabia cuando te sientes así"

Los reyes abrazan a familiares de las víctimas de la dana al final del funeral

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de octubre de 2025

