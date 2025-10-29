Cambio de iluminación
Montserrat se ilumina de noche con una nueva imagen artística en la plaza y la basílica
El nuevo proyecto, que la Abadía ha estrenado este miércoles, realzará fachadas y balcones con 27 proyectores LED y reducirá el consumo actual casi en la mitad
Jordi Escudé
La Abadía de Montserrat muestra desde este miércoles una nueva iluminación que ha transformado la imagen exterior nocturna del conjunto monástico a partir de un proyecto artístico impulsado por la Fundación Endesa. A partir de ahora, la fachada principal de la plaza de Santa Maria y sus balcones, el claustro gótico, la torre, la arqueria lateral, y la fachada de entrada a la basílica, se iluminarán con 27 proyectores LED y 40,5 metros de luminarias lineales de alta eficiencia.
La inauguración oficial se ha hecho este miércoles con presencia del abad de Montserrat, el padre Manel Gasch; del presidente de Endesa y la Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, de la directora general de esta misma Fundación, María Malaxechevarría, y del director de Endesa en Cataluña, Enric Brazis.
La nueva iluminación, que proyecta una imagen de todo el conjunto con una luz más cálida, pretende resaltar todavía más el valor histórico y arquitectónico del conjunto monumental sin desvirtuarlo de su entorno, sino que se ha mirado de integrarlo armónicamente en el paisaje de la montaña. Además, el nuevo sistema se ha programado de tal manera que pueda ofrecer diferentes escenas lumínicas y adaptar la forma y la luminaria a varios momentos litúrgicos o acontecimientos especiales que pueda tener en cada momento el monasterio.
Por ello, se ha diseñado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, explican fuentes de la Fundación Endesa. De este modo, se prevé un ahorro energético del 41% respecto al consumo actual, lo que equivale a unos 2.534 kWh anuales, y esto evitará la emisión a la atmósfera de 350 kg de CO₂ el año. Técnicamente, el sistema cuenta con cuatro circuitos eléctricos y un doble control escalonado. Hay uno principal integrado en el sistema de gestión de Montserrat (BMS), que regula el encendido en función de la hora y la luz natural, y un control secundario que ajusta la intensidad y el color de cada proyector, ofreciendo las diferentes escenas que se quieran mostrar en cada momento.
En el acto de inauguración, Juan Sánchez-Calero ha destacado que “Fundación Endesa considera la cultura como un eje clave y esencial para el pleno desarrollo social", y en este sentido, ha añadido que "con esta nueva actuación, reafirmamos nuestro compromiso con la cura y el embellecimiento de este símbolo patrimonial y religioso catalán, a la vez que mejoramos la eficiencia energética”. Desde la Fundación, recuerdan que esta es la tercera intervención que impulsa al monasterio de Montserrat, después de las actuaciones ejecutadas entre el 2009 y el 2013 en el Altar Mayor, la nave central y las capillas laterales de la basílica, y ahora ha querido renovar su compromiso con el monasterio. Fuera de este ámbito, la Fundación Endesa ha desarrollado más de 80 proyectos de iluminación artística en Catalunya, como el Palau de la Música Catalana o la Basílica de la Sagrada Familia.
Por su parte, el abad de Montserrat, el padre Josep Maria Gasch, ha hablado de la luz como “un arte que se une al arte secular de Montserrat”, y como símbolo de modernidad: “Hablar de luz no es antiguo, e incluso Rosalia le ha puesto 'Lux' a su nuevo disco”. Ha agradecido la iniciativa de la Fundación Endesa en la nueva iluminación “que es una apuesta patrimonial, y que servirá para señalar esta basílica como lugar donde llegan los peregrinos, y dónde resguardamos la Virgen María”.
