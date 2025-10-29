Salud
Borja Bandera, médico: "Estos dos pilares van a determinar tus años de juventud"
"Son los años en los que vas a tener una muy buena funcionalidad, en los que vas a ser totalmente independiente", asegura
Lola Gutiérrez
Durante décadas, el entrenamiento de fuerza se ha asociado simplemente al rendimiento deportivo o una mejor estética. Sin embargo, la evidencia científica más reciente ha cambiado radicalmente esta perspectiva y en los últimos años el músculo ha comenzado a ser considerado uno de los pilares de la salud, junto a los ejercicios cardiovasculares.
Según los expertos, mantener la fuerza muscular no solo mejora la movilidad y la postura, sino que se ha convertido en uno de los principales factores para vivir más y mejor.
"El músculo se considera ahora como el principal órgano antiedad. Todo lo que hacemos es hacer fuerza. Para respirar, estás haciendo fuerza. Para ir al baño y defecar, estás haciendo fuerza", ha explicado el médico Borja Bandera en Instagram.
"Para absolutamente todo, estás haciendo fuerza", recuerda. "Hay dos pilares de la longevidad o del envejecimiento saludable. Uno de ellos es la fuerza y el segundo es lo que se llama el consumo máximo de oxígeno, que es cuánto oxígeno es capaz de procesar tu cuerpo para transformarlo en energía", ha desvelado el sanitario.
"Ese consumo máximo de oxígeno y la fuerza muscular, que se mide de forma muy sencilla, es lo que va a determinar realmente tus años de juventud, tus años en los que vas a tener una muy buena funcionalidad, en los que vas a ser totalmente independiente", ha afirmado. "No son los únicos, evidentemente, pero son los más importantes", ha finalizado.
