Sucesos

La Fiscalía investiga el presunto abuso sexual que sufrió una niña de 6 años en un colegio de Vitoria a manos de dos compañeras de 12

Los hechos, supuestamente, ocurrieron en el reciento escolar, durante los recreos y sin testigos

Solo el 5,6% de los docentes han recibido formación sobre 'bullying' y convivencia en las aulas

Un niño juega en un casal de Save The Children en Baercelona.

Un niño juega en un casal de Save The Children en Baercelona. / Ferran Nadeu

Olga Pereda

Madrid
Tras una denuncia en los juzgados, la Fiscalía de Menores de Álava investiga la presunta agresión sexual que sufrió una niña de seis años a manos de dos compañeras de colegio, de 12 años, en un centro público de Vitoria. Según informa el diario 'El Correo', los hechos ocurrieron entre finales de septiembre y principios de octubre durante los recreos. Las agresoras, presuntamente, aprovechaban ese tiempo para encerrar a la niña en los baños y, sin testigos, someterla a vejaciones.

'El Correo' explica que las supuestas agresiones desencadenaron un impacto inmediato en la víctima, que tuvo un repentino cambio de carácter y se convirtió en una niña retraída, negándose a ir al colegio. La madre descubrió heridas en la zona genital y acudió a los servicios sanitarios, que activaron el protocolo por agresión sexual.

Al tratarse de menores, fuentes del Departamento Vasco de Educación han trasladado a la prensa la imposibilidad de ofrecer más datos y han pedido tiempo para que la fiscalía y el resto de autoridades judiciales lleven a cabo las comprobaciones e investigaciones necesarias para aclarar los hechos. En todo caso, las dos niñas de 12 años no estarían bajo la jurisdicción penal dado que la edad penal son los 14 años.

La Justicia española concede otra victoria insuficiente a la Superliga

Vídeo | Inundaciones en la provincia de Huelva a causa del temporal

Máxima alerta en Huelva por el temporal: activados los avisos a los móviles y se recomienda no desplazarse

El último vídeo de Eli, que sigue desaparecida un año después de su muerte en la dana

El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana

Nueve de cada diez mujeres mayores de 55 años se sienten discriminadas al buscar trabajo

Geert Wilders, el trumpista dinamitador del poder en Países Bajos

El huracán Melissa golpea Cuba y avanza hacia Guantánamo "con vientos dañinos y peligrosa marejada"

