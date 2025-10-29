La familia pide más de 100 años para el acusado de violar a las nietas de su pareja en Madrid

La familia de las tres hermanas menores que denunciaron a la pareja de su abuela por haberlas violado, tras drogarlas y amenazarlas, ha elevado a más de 100 años de cárcel la petición de pena para este hombre, que ha negado rotundamente los hechos.

La Audiencia de Madrid ha dejado visto para sentencia este miércoles el juicio a Antonio A.V, de 63 años, y Fernando O.V, un amigo que presuntamente también participó en algunas de las agresiones a las niñas, que también ha negado su relación con esos delitos.

La Fiscalía pide 45 años de cárcel para el primero por tres delitos continuados de agresión sexual a las nietas de su pareja, de 12, 9 y 7 años, cometidos entre 2020 y 2022 en Serranillos del Valle (Madrid), y 7 para el segundo por un delito de abuso sexual sobre menor y exhibicionismo. La fiscal ha dicho en su alegato que en sus 30 años de carrera no había visto un caso con tantas pruebas contra los procesados.

La acusación particular, que pedía inicialmente 72 y 19 años para cada acusado por cinco delitos, ha elevado su petición a más de 100 años para Antonio y más de 20 para Fernando, al considerar acreditado que concurren las agravantes de alevosía, abuso de superioridad, abuso de confianza y de parentesco. El letrado de la familia de las menores, Alberto Martín, ha solicitado también que el primero -que estuvo dos años en prisión preventiva pero nadie pidió la prórroga y quedó libre en 2024- ingrese en prisión como medida cautelar necesaria para evitar su fuga. El tribunal lo dirimirá en la sentencia.

"Nunca" las tocó

Por su parte los letrados de la defensa han sostenido que ambos son inocentes: el de Antonio ha restado credibilidad a unos testimonios probablemente dirigidos que se fueron incrementando exponencialmente, con "contradicciones flagrantes", mientras la letrada de Fernando ha explicado que no hay pruebas contra su defendido.

En esta última sesión Antonio ha declarado, a preguntas de la fiscal y de su abogado, que a veces recogía a las niñas en el colegio y las llevaba al parque, pero que "nunca" las tocó y que "jamás" las agredió sexualmente, y que si así lo dijo tras ser arrestado fue por miedo y porque se sentía coaccionado.

Preguntado por el motivo por el que las menores le acusan, ha dicho que pudo ser porque un día del verano de 2022 una de las niñas dijo delante de su mujer -abuela de las menores- que él "tocaba mucho", y luego quiso aclarar esto a través de un audio que, según dice, ella pudo malinterpretar porque "es muy celosa". "No se si mi mujer se ha querido vengar de alguna manera", ha dicho tras explicar que en esa época el matrimonio no iba bien, él consumía drogas y que solo conocía al otro acusado de vista.

Contradicciones

En el audio referido, que se ha exhibido en el juicio, Antonio le dice a su mujer por un lado que no ha abusado de las niñas, pero a la vez explica que las acariciaba, que tocó el pecho a la mayor de la tres pero ella le rechazó, y poco a poco se fue obsesionando con ella porque era "como una droga". "Intentaba no hacerlo, no podía evitarlo", prosigue en el audio, en el que pide perdón a su mujer llorando.

El otro acusado, Fernando, ha declarado que no era amigo de Antonio, pero le veía en el parque, a veces acompañado por sus nietas, pero "nunca jamás" estuvo con las niñas. Ha relatado que él iba al parque "a tomar cervezas como un desesperado" porque era alcohólico, y que una vez la mujer de Antonio fue a buscarle y le roció con un espray, sin saber por qué. También ha declarado una menor, prima de las víctimas, que ha explicado que una vez vio cómo Antonio abusaba de la hermana más mayor, pero no fue capaz de contarlo entonces.